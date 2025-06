Piano per incentivare la natalità di Trump, incentivi e bonus per i genitori sul modello di altri paesi ma il rischio è di spendere molto senza risultati

Per risolvere il problema della bassa natalità, che sta colpendo duramente anche negli Stati Uniti, Donald Trump sta pensando ad un piano di incentivi fiscali, bonus e maggiore accesso alle tecniche di fecondazione con prezzi agevolati. Un progetto che era stato già annunciato fin da prima dell’insediamento e ritenuto fortemente necessario soprattutto dai sostenitori del presidente, come J.D. Vance e Elon Musk, che avevano fatto delle politiche per la famiglia uno dei temi chiave della campagna elettorale e che potrebbe presto diventare realtà come possibile soluzione per contrastare l’invecchiamento generale della popolazione, che sta provocando un aumento della spesa per le pensioni e contemporaneamente un minore numero di lavoratori giovani, causando carenze in molti settori.

Come ha evidenziato il giornale The Economist in un articolo di approfondimento sula questione, le stesse misure sono state adottate in quasi tutti i paesi con governi a prevalenza di destra, con partiti allineati sulle stesse posizioni, adottando provvedimenti per sostenere i neo genitori e più servizi per la prima infanzia nel tentativo di incoraggiare un nuovo baby boom. Tuttavia questo progetto sembrerebbe non aver portato alcun risultato.

Trump vuole incentivare la natalità sul modello di altri paesi,ma i risultati sono stati fallimentari ovunque

Il giornale The Economist, ha esaminato i risultati ottenuti nei paesi dove sono state adottate misure per incentivare la natalità, le stesse che Trump vorrebbe introdurre negli Stati Uniti per combattere il drastico calo delle nascite e l’invecchiamento generale della popolazione, evidenziando che queste sono risultate fallimentari e non solo non hanno risolto il problema ma hanno peggiorato la situazione, con una maggiore spesa pubblica se rapportata all’effettivo aumento dei bambini nati, che è stato in molti casi di poco superiore alle medie degli anni precedenti o inesistente.

Ne sono un palese esempio l’Ungheria, il Giappone e la Corea del Sud, dove le neomamme non sono aumentate ma sono rimaste le stesse di prima, con la differenza che per questo progetto è stato investito quasi il 5,5% del Pil. Gli scarsi risultati, secondo l’analisi del settimanale, sono derivati dal fatto che non sono stati previsti benefici per le donne dopo la maternità, ma solo bonus alla nascita ed incentivi fiscali che non hanno alcun effetto sulle prospettive future di una famiglia. Solo esenzioni senza supporto per il lavoro, non si incoraggia una ragazza a procreare, ma piuttosto a proseguire gli studi o avanzare di carriera, senza lasciare spazio alla pianificazione di un figlio.