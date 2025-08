Gli USA lavorano al primo reattore nucleare sulla Luna: l'idea è istallarlo entro il 2030 per garantire la produzione di 100 kilowatt di energia

Nell’ormai evidente nuova corsa allo spazio che vede gli USA opporsi alla Cina – e non più all’Unione Sovietica, come avvenne nella prima corsa durante la Guerra fredda -, presto potremo vedere istallato il primo reattore nucleare sulla Luna: il progetto non è ancora stato pubblicamente e ufficialmente presentato; ma ad anticiparlo ci ha pensato il quotidiano Politico che avrebbe avuto modo di visionare alcuni documenti siglati dal nuovo direttore della NASA, ovvero Sean Duffy.

Stando a quanto riporta Politico, l’obbiettivo sarebbe quello di istallare un reattore nucleare sulla Luna con una potenza di almeno 100 kilowatt entro la data – significativa, ma ci torneremo tra un attimo – del 2030: la concessione sarà affidata all’azienda che sarà presentare il progetto economicamente e tecnicamente più solido che dovrà essere presentato alla NASA entro un massimo di 60 giorni dall’ufficializzazione del piano.

Le incertezze sulla costruzione del reattore nucleare sulla Luna – comunque – sono ancora parecchie, perché seppur sia tecnicamente possibile produrre energia attraverso l’atomo anche sul suolo del satellite che illumina le notti sulla Terra, al contempo certezze vere e proprie non ce ne sono; mentre restano anche in dubbio l’effettivo costo di un progetto così tanto ambizioso e la manutenzione di un impianto che richiede attenzioni costanti da parte di tecnici esperti.

Perché gli USA vogliono costruire il primo reattore nucleare sulla Luna: in gioco c’è il predominio spaziale

Al di là delle sfide, i piani per portare il primo reattore nucleare sulla Luna sembrano ormai ampiamente avviati e – forse – alla loro presentazione avremo risposte a tutti gli attuali dubbi; mentre al contempo la NASA sta accelerando anche sui progetti per sostituire nel minor tempo possibile l’ormai vecchia e malfunzionante Stazione Spaziale Internazionale: a differenza di quella attualmente in orbita, sarebbe interamente gestita da aziende private e gli tre differenti attori – Axiom Space, Vast e Blue Origin – hanno presentato le loro proposte.

In entrambi i casi – tra il reattore nucleare sulla Luna e la Stazione Spaziale Internazionale – l’obbiettivo sembra essere fissato entro il 2030: la data non è casuale, perché proprio quell’anno la Cina conta di portare il suo primo equipaggio umano sulla superficie lunare, segnando un progresso importante nella corsa al predominio dello sconfinato spazio, che presto si estenderà anche al pianeta rosso e che potrebbe avere – presto – anche natura militare.

L’idea di costruire un reattore nucleare sulla Luna, infatti, secondo un funzionario della NASA sentito da Politico, servirebbe agli USA a garantirsi un chiaro predominio su una determinata area della superficie lunare: non a caso, il piano sembra essere quello di costruirlo nelle vicinanze del Polo Sud del satellite, area esposta in misura minore alla luce solare e in cui si ritiene possano esserci dei giacimenti di ghiaccio e – potenzialmente – di carburante per le future missioni spaziali di lunga durata.