Potrebbe – ovviamente se confermata – sancire la definitiva rottura tra USA ed Ucraina in un periodo in cui i rispettivi presidenti sono impegnati in un violento scontro verbale che arriva nel centro delle trattative per la pace unilateralmente avviate da Trump con il solo Putin, la scelta di non sottoscrivere l’ultimissima risoluzione ONU a favore del sostegno incondizionato a Kiev: ad anticipare la notizia è stata l’agenzia Reuters che avrebbe avuto – da un lato – modo di visionare la bozza del documento ONU e – dall’altro – di parlare con almeno tre funzionari anonimi che avrebbero confermato tutti la mancata firma da parte degli USA.

Trump fa causa al giudice brasiliano che aveva accusato Elon Musk di disinformazione/ "Ha imposto censura"

Nel testo – che in fin dei conti è una riproposizione di quelli simili già sottoscritti da parecchi paesi nel corso degli ultimi anni – si chiede una ferma “de-escalation” del conflitto, “una rapida cessazione delle ostilità e una risoluzione pacifica della guerra contro l’Ucraina” nel rispetto del diritto internazionale; così come si precisa che si dovrà anche “piena attuazione alle sue risoluzioni [e] in particolare la richiesta che la Federazione Russa ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue forze militari“; presentata simbolicamente in occasione del terzo anniversario dello scoppio dell’ormai interminabile conflitto.

Trump contro il fisco? Agenzia delle Entrate indebolita/ Stop a immigrazione illegale anziché a evasione

È scontro tra USA e Ucraina: cosa succede dopo la mancata sottoscrizione della risoluzione ONU

Tra i firmatari – ha ricordato Reuters, facendo fede alle parole di una delle tre fonti – ci sarebbero almeno una 50ina dei 193 membri delle Nazioni Unite, ma tra questi mancherebbe la firma degli USA in quella che potrebbe sancire il definitivo cambio di rotta da parte dell’amministrazione di Donald Trump, ipoteticamente a favore di una posizione più aperturista e vicina alla Russia di Vladimir Putin; ma va detto che per avere un conferma ufficiale sulla posizione statunitense si dovrà ancora attendere fino a lunedì quando ci sarà la votazione finale del documento che – vale la pena precisarlo – ha esclusivamente un valore politico senza impegnare nessun paese ad alcun tipo di supporto nei confronti dell’Ucraina.

Trump non piace agli italiani, il 'sentiment': pericolo per la stabilità/ NATO importante per la sicurezza

In tutto questo, non va dimenticato – accennavamo già in apertura – che nel frattempo il presidente USA Trump sembra aver avviato un effettivo tavolo negoziale con al Russia dal quale ha escluso liberamente Zelensky in una mossa che dall’Europa a Kiev ha causato non pochi pruriti; mentre nel frattempo lo stesso tycoon ha anche avviato una campagna denigratoria nei confronti dell’omologo ucraino nella quale è arrivato – con un post pubblicato sul social Truth – a definirlo “un dittatore mai eletto [e] un comico mediocre” in grado solamente di “suonare Biden come un violino”.