A poco più di un mese dal giuramento di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti non è ancora il momento di fare dei bilanci del suo mandato. Certamente, tuttavia, le prime azioni intraprese possono essere descritte con una sola parola: disruptive. Il cambiamento di rotta, la fuoriuscita da schemi precedentemente costituiti, la ricerca di nuove idee, modalità, strumenti, persone è la caratteristica che sembra uniformare l’inizio di questa presidenza.

DALLA GERMANIA/ "Governo CDU-SPD e spesa pubblica in armamenti, la ricetta trumpiana di Merz"

È nuovo il modo con cui si sta affrontando la situazione israelo-palestinese, con un inviato speciale di Trump che è riuscito ad imporre una tregua, che ancora regge, ancor prima dell’inizio ufficiale della presidenza e con un ruolo più attivo nella soluzione della questione palestinese dato ad attori locali (Egitto, Arabia Saudita, Giordania) rispetto a quelli occidentali.

USA-INDIA/ Imec, l’alternativa di Trump (e Modi) alla Via della Seta per rovinare i piani di Xi

È nuovo il modo con cui sta affrontando il problema dell’immigrazione e della droga, costringendo il Messico (ma non solo) con la minaccia di dazi che ne metterebbero in ginocchio l’economia a bloccare le decine di migliaia di persone che tutti i giorni attraversavano il confine indisturbate, accompagnate dai clan di trafficanti che agiscono con il beneplacito delle autorità corrotte.

Disruptive è indubbiamente il modo con cui si sta approcciando alla pubblica amministrazione, con la costituzione di un dipartimento, DOGE (Department of Government Efficiency), con funzione consultiva circa il taglio degli sprechi e l’efficientamento dei processi. Il DOGE sta analizzando gli sprechi di molte pubbliche amministrazioni, spingendo per un rientro dei dipendenti pubblici in presenza negli uffici e bloccando nuove assunzioni di personale non necessario.

DIFESA COMUNE UE?/ "UK e Francia (e Polonia) sfruttano il momento-Trump per imporsi"

È indubbiamente nuovo rispetto alle politiche Biden-Harris il modo con cui si sta approcciando a certe tematiche etiche, bloccando l’accesso delle persone di sesso biologico maschile agli sport femminili (e minacciando gli Stati che si oppongono con l’esclusione dai finanziamenti federali), togliendo sussidi federali alle cliniche abortiste, tagliando finanziamenti alle politiche di Diversity, Equity and Inclusion (DEI) che spesso nascondono approcci estremamente ideologici e sono governate da associazioni ed attivisti di sinistra.

Nuovo, ma in qualche modo non discontinuo con la precedente presidenza, è l’approccio alle politiche commerciali globali, teso a riequilibrare la bilancia commerciale americana (appesantita dal dollaro molto forte) imponendo dazi alle merci all’ingresso e sostenendo con incentivi le aziende americane che riportano la produzione precedentemente esternalizzata su suolo USA.

Disruptive è infine l’approccio alla guerra russo-ucraina. Dopo anni di conflitto in cui si era rinunciato a cercare possibili mediazioni (gli ultimi colloqui di pace sono stati conclusi oltre un anno fa con un nulla di fatto) l’amministrazione Trump è tornata a sedersi al tavolo con l’amministrazione russa. Aprire un tentativo di mediazione non significa certamente, come ha scritto ieri De Haro su queste colonne, che “Trump ha portato gli Stati Uniti dalla parte della Russia”. Significa prendere atto che nella storia le guerre si risolvono in due modi, o la resa di uno dei contendenti o un trattato di pace.

Considerato che la resa russa è poco probabile e quella ucraina poco auspicabile, sembra evidente che la ricerca di un accordo in cui entrambe le parti facciano un passo indietro dalle proprie posizioni per arrivare alla fine di un conflitto che ha generato oltre 200mila morti (stime) e oltre 500mila feriti (stime) sia ormai necessaria. E, forse, Trump ritiene che se da un lato la Russia ha bisogno di una via di uscita onorevole da un conflitto nel quale è impantanata da oltre tre anni, dall’altro è necessario convincere Zelensky a fare un passo indietro rispetto alle proprie richieste, usando la minaccia di togliere il supporto americano, senza il quale l’esercito ucraino non avrebbe alcuna possibilità di resistenza.

Solo la storia ci dirà se l’approccio di Trump è corretto o meno, certamente però ha più possibilità di successo di quelle dimostrate dall’approccio europeo, che negli ultimi anni ha sì sostenuto l’Ucraina impendendone il default, ma non ha alcuna idea su come si possa arrivare al termine del conflitto.

Disruptive è infine l’approccio con l’Europa, entità che, semplicemente, Trump non riconosce, preferendo approcciarsi ai singoli Stati con relazioni bilaterali. Nel discorso tenuto a Monaco, il vicepresidente J.D. Vance ha esplicitato quanto gli analisti notano da quasi vent’anni: l’area europea non è più prioritaria per gli USA. Gli Stati Uniti non hanno più interesse a spendere miliardi di dollari per garantire la sicurezza e la pace europea, ed è ormai arrivato il momento, dopo 35 anni dal crollo del muro di Berlino, che l’Europa si difenda da sé, sia dalle minacce che arrivano dall’esterno sia dalle minacce interne. Sarà in grado di farlo?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI