Usa, sparatoria a Chicago durante parata 4 luglio/ Video: almeno 3 morti e feriti

Un’altra sparatoria in Usa. Paura alla parata per i festeggiamenti per il 4 luglio ad Highland Park, nella zona nord di Chicago. Anche la polizia ha confermato che c’è stata una sparatoria. Diverse le persone colpite: il bilancio di almeno un morto è stato poi aggiornato ad almeno tre, ci sono poi diverse persone ferite. Alcuni testimoni parlano infatti di tre corpi stesi sull’asfalto, coperti da lenzuola bianche. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono arrivati sul posto. La parata era cominciata alle 10 del mattino, ma è stata sospesa poco dopo. Si parla di centinaia di partecipanti, alcuni dei quali – secondo quanto raccontato da diversi testimoni – sono scappati dal percorso visibilmente insanguinati. La polizia ha chiesto ai cittadini di evitare il luogo dell’incidente. Stando a quanto riportato dai media locali, il governatore dell’Illinois, JB Pritzker, che aveva partecipato al raduno di Hyde Park, si è poi allontanato.

GIORNO DELL'INDIPENDENZA, OGGI 4 LUGLIO: COS'È/ Festa USA: tradizioni e curiosità

“ALMENO 20-25 SPARI DURANTE PARATA”

Pochi istanti dopo l’inizio della parata del 4 luglio (come è noto è la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti) sono stati uditi spari ripetuti che hanno costretto gli spettatori ad una fuga precipitosa a caccia di un riparo. Ci sono testimoni che riguardo la sparatoria di Chicago parlano di almeno 20-25 spari in rapida successione. La sindaca di Highland Park, Nancy Rotering ha confermato che la polizia ha risposto a un aggressore mentre la manifestazione era in corso. Impressionanti i video che stanno circolando sui social: mostrano, infatti, alcuni momenti della parata, poi la fuga per la sparatoria, con le persone a caccia di un riparo dagli spari.

Usa, scoperto programma segreto 127e/ Intercept: così Pentagono fa guerre per procura

BREAKING UPDATE! Highland Park, Illinois: WGN TV reports at least 4 dead, several injured following a shooting at a July Fourth parade in a Chicago suburb this morning. pic.twitter.com/3saIB0MY5A — Denn Dunham (@DennD68) July 4, 2022

LEGGI ANCHE:

Trump si ricandida per la Casa Bianca?/ Nyt: si presenterà come perseguitato politico

© RIPRODUZIONE RISERVATA