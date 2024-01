Usa, sparatoria in una scuola di Perry nell’Iowa/ La polizia: un morto e diversi feriti

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. L’assalto si è verificato in una scuola superiore di Perry, nello Iowa, a nordovest della capitale Des Moines. Sul luogo sono presenti cinque ambulanze, diverse unità di polizia, elicotteri e vigili del fuoco. Secondo i media locali il bilancio sarebbe di un morto e diversi feriti. La sparatoria è arrivata nel primo giorno di ritorno in classe dopo le vacanze invernali. Alla Perry High School studiano 1.785 studenti. L’ufficio dello sceriffo della contea di Dallas ha confermato che è in corso un’indagine sulla sparatoria.

Secondo quanto riporta l’Ansa, ci sarebbero almeno un morto e tre feriti fra i quali due studenti. La Perry High School si trova a 50 chilometri da DesMoines, nella contea di Dallas. La polizia, secondo i media americani, avrebbe identificato la persona che ha aperto il fuoco nel liceo di Perry: l’aggressore sarebbe morto, sparandosi un colpo alla testa.

Sparatoria Iowa prima dell’inizio delle lezioni

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore si sarebbe recato davanti la Perry High School alle 7.30 locali, prima dell’inizio delle lezioni. Alle 7.40 sono arrivate le prime richieste di intervento per la sparatoria alla polizia. Sul posto sono arrivati, nel giro di pochi minuti, i soccorsi, i servizi di emergenza e l’FBI. L’area è stata messa in sicurezza per evitare la fuga dell’aggressore, che si sarebbe ucciso sparandosi un colpo alla testa.

L’istituto fa parte del distretto scolastico della Perry Community e vi studiano 1.785 studenti: le lezioni sono state cancellate per tutta la giornata. Come confermato da un funzionario ai microfoni della CNN, la Casa Bianca è a conoscenza di quanto accaduto in Iowa: il presidente Biden è in contatto con l’ufficio del governatore dell’Iowa Kim Reynolds in attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla sparatoria.

