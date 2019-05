Usa, tornado distrugge hotel in Oklahoma/ Video, morti e feriti: corpi sotto macerie

Un violento tornado si è abbattuto su El Reno, sobborgo di Oklahoma City, negli Stati Uniti, provocando molti danni ma anche vittime e feriti. La nuova serie eccezionale di tornado che sta spaventando gli Usa ha fatto registrare la sua maggiore intensità nella serata di sabato scorso, distruggendo letteralmente un motel, l’“American Budget Value Inn”. Secondo quanto riferito da AgenPress, sono almeno due le persone rimaste uccise dal passaggio del tornado mentre diverse sono rimaste ferite. Secondo il sindaco della cittadina, Matt White, i danni sarebbero ingenti ma al momento non quantificabili. Il sobborgo colpito conta circa 17mila abitanti. Secondo quanto spiegato da Il Gazzettino nell’edizione online, al momento i soccorsi stanno estraendo le vittime dalle macerie ma sono ancora numerose le persone che risultano disperse. Oltre all’hotel travolto dalla violenza del tornado, sarebbero state danneggiate anche le abitazioni limitrofe.

Sono anche in questo caso i social a raccogliere le prime inquietanti immagini del tornado che si è abbattuto nella tarda serata di sabato negli Usa, e nel dettaglio in Oklahoma. Da un video pubblicato su Twitter, si vede la forte pioggia torrenziale e violente raffiche di vento mentre trascinano via tutto. “Io sto bene, ma l’albergo dall’altro lato della strada è distrutto. Stanno estraendo vittime dalle macerie”, scrive Aaron Brilbeck. Al momento i soccorritori sarebbero ancora all’opera tra le macerie della struttura turistica collassata sotto la potenza del vento. In merito al bilancio delle vittime, attualmente confermato dal sindaco della città alla Nbc, questo potrebbe essere destinato ad aumentare tristemente. Nell’ultima settimana, spiega BlitzQuotidiano, sono state oltre 200 le segnalazioni di tornado negli Stati Uniti centrali e quelli maggiormente intensi e che hanno provocato i maggiori danni sono stati i tornado che hanno raggiunto lo stato del Missouri e l’Oklahoma.

I’m in El Reno. I was just in a tornado. I’m ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk

— Aaron Brilbeck (@AaronBrilbeck9) 26 maggio 2019