Gli Stati Uniti possono far a meno del Ministero dell’Istruzione secondo Donald Trump: il presidente è pronto a firmare un ordine esecutivo per chiudere il dipartimento guidato attualmente da Linda McMahon. Proprio quest’ultima ha confermato le indiscrezioni delle ultime ore: lo ha fatto ai microfoni di Fox News, senza però fornire dei dettagli in merito a tale piano. Però ha confermato che non c’è bisogno di questo dipartimento.

"Russia pronta ad accettare una tregua in Ucraina"/ Bloomberg: "La condizione è che si arrivi alla pace"

Di sicuro, non può essere chiuso senza l’approvazione del Congresso e 60 sì al Senato, dove però i repubblicani hanno solo 53 seggi. Servirebbe, quindi, il sostegno dei democratici, ma è uno scenario che appare improbabile, infatti è naufragata di recente una proposta simile.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE USA VERSO CHIUSURA

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, visto che il Wall Street Journal già a febbraio aveva riferito che i funzionari amministrativi stavano prendendo in considerazione un piano di questo tipo. Nella bozza dell’ordine esecutivo si parla di “controllo dell’istruzione americana tramite programmi e fondi federali” che si è rivelato deludente.

Trump scrive a Khamenei: "Negoziamo accordo sul nucleare"/ "Non voglio fare del male all'Iran"

L’attuale ministra dell’Istruzione ha negato che si procederà con un taglio dei fondi alle scuole, come invece sostenuto dai democratici, secondo cui l’agenzia ha un ruolo cruciale nel garantire un accesso equo a un’istruzione di qualità negli Usa.

Ma alla domanda sulle preoccupazioni di genitori e studenti su cosa potrebbe accadere in caso di chiusura del dipartimento dell’Istruzione, McMahon ha risposto: “Vedremo i punteggi salire“. Infatti, i repubblicani spingono per la chiusura del dipartimento sostenendo che i punteggi dei test degli studenti non siano migliorati nonostante decenni di finanziamenti da parte del governo federale.

“240.000 ucraini espulsi dagli Usa? Fake news”/ Portavoce Casa Bianca: “Non abbiamo ancora deciso”

A RISCHIO ANCHE MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO

Ma in ballo ci sono anche migliaia di posti di lavoro, quelli delle persone che lavorano nel ministero. “Ogni volta che si parla di chiudere un dipartimento, i dipendenti che vi lavorano sono preoccupati per il loro lavoro“, ha ammesso McMahon. Ma ha anche assicurato che ai lavoratori sono state fornite “soluzioni alternative“, tra cui un’offerta, scaduta questa settimana, di indennità di licenziamento fino a 25mila dollari e pacchetti di prepensionamento per i lavoratori qualificati. Inoltre, ha evidenziato che ci sono 7,6 milioni di posti di lavoro disponibili a livello nazionale. “Penso che ci saranno molti posti dove andare e noi vorremmo aiutarli a raggiungerli“.

LA REVISIONE DEL GOVERNO FEDERALE

La ministra ha confermato di aver avuto incontri con i membri del team del presidente Usa che si occupano della revisione del governo federale. Si tratta del cosiddetto Dipartimento per l’efficienza del governo, guidato dal magnate Elon Musk: sono stati rescissi finora 89 contratti per un valore di 881 milioni di dollari. “Ci incontriamo con loro quasi ogni giorno. Ho apprezzato molto alcune delle cose che ci hanno mostrato, alcuni degli sprechi, e stiamo reagendo“, ha affermato McMahon.

Non è escuso che alcune funzioni vengano trasferite ad altri dipartimenti, anche se ciò potrebbe sollevare ostacoli legali, mentre appare più probabile una continuazione dei tagli a personale, programmi e sovvenzioni, come quelli alle scuole ad alto tasso di povertà e ai programmi per coprire i costi dell’istruzione degli studenti disabili.