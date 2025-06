Usa, Donald Trump a Fox News: "Iran era vicino alla bomba atomica, disposto a revocare sanzioni". Dai dazi a TikTok, fino a Biden e Elon Musk: cosa ha detto

Dall’Iran alla guerra a Gaza, passando per la legge finanziaria, TikTok, dazi e politica interna: sono tanti i temi affrontati da Donald Trump nell’intervista concessa a Fox News, per il programma Sunday Morning Futures. Per quanto riguarda il Medio Oriente, Trump ha rivelato che l’Iran era molto vicino alla costruzione di una bomba atomica, ma, grazie all’intervento degli Stati Uniti – con gli attacchi ai siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz – questo piano è stato “annientato“.

Il presidente USA ha rivendicato la potenza e la precisione dei raid, tanto che ha intenzione di ospitare i piloti che hanno condotto l’attacco, come segno di riconoscimento. D’altra parte, Trump si è detto disposto a revocare le sanzioni all’Iran se adotterà una “politica più pacifica“, cioè niente più minacce, terrorismo o corsa al nucleare.

In merito alla guerra a Gaza, Trump ha invocato un cessate il fuoco, aggiungendo che un accordo potrebbe arrivare entro una settimana. A tal riguardo, ha annunciato che Ron Dermer, consigliere del premier israeliano Netanyahu, andrà a Washington per trattare sulla tregua.

Nella lunga intervista, Trump si è soffermato anche sulla proposta di legge finanziaria, che però potrebbe non essere firmata entro il 4 luglio. Il presidente statunitense ha minimizzato la cosa, dicendo che l’importante è approvarla, anche con qualche giorno di ritardo. Non ha escluso il rischio di recessione, ma ha parlato di una fase transitoria, poiché le sue politiche devono entrare in vigore.

DA TIK TIK A POWELL E DAZI

Tra le rivelazioni fatte c’è quella che riguarda TikTok: il tycoon ha riferito che c’è un gruppo di persone molto ricche interessato ad acquistare il social, e che la vendita potrebbe concretizzarsi entro due settimane, con il via libera di Pechino. Nel suo mirino è poi finito il presidente della Fed, Jerome Powell, che ha definito “stupido“, poiché non ha abbassato i tassi di interesse. Trump vorrebbe che fossero al massimo all’1%; comunque, ha già in mente dei sostituti, che però preferisce non nominare per non bruciarne la candidatura.

Passando ai dazi commerciali, l’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato che non crede sarà necessario prorogare la scadenza del 9 luglio e che stanno lavorando a nuovi accordi con circa 200 Paesi, tra cui Cina e Regno Unito. In merito a Pechino, ha assicurato di avere un “ottimo rapporto” con l’omologo Xi Jinping, al quale invidia la capacità di fare subito ciò che annuncia.

Il problema del deficit commerciale, comunque, è attribuibile al suo predecessore Joe Biden, perché è lui che “ha permesso di farlo arrivare fino a mille miliardi di dollari“. Ora, però, non è necessaria alcuna leva finanziaria contro la Cina, anche se sarebbe disposto a usarla in caso di necessità. Invece, sul Canada è stato netto: c’è l’intenzione di fermare i colloqui fino a quando non toglieranno alcune tasse.

BIDEN, IMMIGRAZIONE E POLITICA INTERNA

Su Biden è tornato per la finanziaria, bocciando quella del suo predecessore, definita “una truffa“, pur riconoscendo che, in realtà, i veri responsabili sono i suoi collaboratori (“vanno indagati“), visto che non ritiene che fosse consapevole di ciò che accadeva. “Non si reggeva in piedi, cadeva, non trovava la porta“.

Non poteva mancare un riferimento all’immigrazione: Trump vuole introdurre un “pass temporaneo” per lavoratori agricoli e del settore alberghiero provenienti dal confine sud, anche se entrati irregolarmente. Ma dovrà richiederlo il datore di lavoro. In questo modo, i lavoratori potranno pagare le tasse e lavorare legalmente.

Si arriva poi alla politica interna, in particolare alla vittoria di Zohran Mamdani alle primarie dem di New York: lo ha definito “un comunista” e “un pazzo della sinistra radicale” che non conosceva. Comunque, lo ha già avvertito: se diventerà sindaco e lui sarà presidente, “dovrà fare il bravo, altrimenti non gli darò un soldo“. Infine, ha definito “un ragazzo meraviglioso” Elon Musk, il quale deve comprendere che non tutti vogliono le auto elettriche.