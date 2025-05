Tulsi Gabbard – oggi a capo dell’intelligence statunitense – ha dichiarato apertamente di voler vederci chiaro sulle origini del Covid e sulla rete di potere che – secondo lei – avrebbe insabbiato la verità per anni: tra le sue priorità, emerge la necessità di indagare su eventuali bugie pronunciate da Anthony Fauci davanti al Senato, menzogne che – se confermate – aprirebbero la strada a un’accusa formale di spergiuro, oggi in fase preliminare.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, raid israeliani a Gaza: 31 morti tra cui donne e bambini (2 maggio 2025)

La controversa decisione dell’ex presidente Joe Biden di concedergli la grazia preventiva lo scorso 20 gennaio – un gesto rarissimo nella storia della presidenza americana – ha sollevato altri dubbi sulla possibilità che le sue testimonianze non fossero del tutto sincere e ha fornito a Gabbard un ulteriore motivo per puntare l’attenzione sulle connessioni tra il NIH, il laboratorio di Wuhan e la cosiddetta“ricerca sul guadagno di funzione”, l’ingegneria virale più pericolosa mai finanziata con fondi pubblici.

Vance: “guerra Ucraina-Russia non finirà presto”/ “Hanno presentato proposte di pace: USA cerca via di mezzo”

L’obiettivo dichiarato è fare piena luce sulle vere origini del Covid e su come e perché sia stato possibile, a detta della direttrice, che il denaro dei contribuenti americani abbia finanziato laboratori che manipolavano virus per renderli più letali, senza una chiara supervisione né responsabilità diretta.

Tulsi Gabbard: il Covid e il legame diretto con Wuhan e i biolaboratori

Secondo Gabbard, il Covid non sarebbe nato da un passaggio accidentale da animale a uomo ma da un esperimento mal gestito in un laboratorio cinese – il famigerato Wuhan Institute of Virology – che riceveva fondi statunitensi tramite circuiti scientifici ora sotto la lente di ingrandimento, ma non è sola in questa battaglia: Jay Bhattacharya (direttore del NIH) e Robert F. Kennedy Jr (oggi segretario dell’HH) sono al lavoro con lei per individuare l’esperimento esatto che avrebbe dato origine alla pandemia.

SPY FINANZA/ Le verità sul calo del Pil Usa e le priorità di Trump

Una task force che rimescola le carte nella narrativa ufficiale, sfidando la versione sostenuta per anni dalle principali agenzie di intelligence e virologi accademici, secondo cui il Covid avrebbe avuto un’origine naturale: Gabbard insiste invece sul fatto che – al contrario – siano i laboratori di biotecnologia finanziati anche dagli USA (compresi quelli presenti in Ucraina) ad aver portato dato vita al virus che ha messo il mondo in ginocchio.



E mentre Tulsi Gababrd cita documenti ancora visibili sul sito dell’ambasciata americana a Kiev, denuncia una retorica diffamatoria che ha cercato di ridurla al silenzio, accusandola di fare propaganda russa per aver detto ciò che oggi, a suo dire “sta emergendo come verità documentata”. La sua lotta contro le manipolazioni genetiche nei laboratori – secondo lei responsabili non solo del Covid ma anche di possibili future pandemie – ha il suono di un avvertimento: se non si interviene ora, il prossimo virus potrebbe essere già pronto a colpire.