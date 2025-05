Usa e Ucraina hanno finalizzato l’accordo sulle terre rare che inizialmente sembrava essere bloccato a causa di alcuni problemi dell’ultim’ora segnalati da Kiev.

La firma del contratto è stata ufficializzata la scorsa notte dal ministero del Tesoro americano, che ha confermato la notizia, aggiungendo anche di aver approvato il documento nel quale si garantisce l’impegno statunitense nel contributo alla ricostruzione post guerra, con un fondo di investimento istituito appositamente. Donald Trump ha ribadito la necessità di questo trattato per porre fine al conflitto, sottolineando contemporaneamente anche che l’accordo stesso costituisce una sorta di rimborso per tutti gli aiuti economici che l’Ucraina dal 2022 ha ricevuto.

Ora, come dichiarato in una nota da Washington: “I due paesi inizieranno a collaborare per investimenti comuni“, e i media ucraini hanno specificato che questa svolta permetterà anche di tornare a ricevere esportazioni di armi e forniture militari, tra cui servizi di intelligence e dati, per un totale di 50 milioni di dollari. D’altronde, come ha evidenziato l’agenzia Reuters, gli stessi minerali oggetto dell’intesa, sono materie prime fondamentali per l’industria della difesa Usa, specialmente litio, grafite e titanio.

Accordo Usa-Ucraina su terre rare, quali sono i minerali critici presenti nelle riserve

L’accordo Usa-Ucraina sulle terre rare prevede l’utilizzo delle risorse minerarie già presenti e la costruzione di nuovi siti di estrazione con un piano di finanziamento da 15 miliardi di dollari entro il 2033. Secondo i dati rilevati dall’istituto geologico statunitense, l’Ucraina ha una vasta disponibilità di minerali e materie prime prime essenziali per molti settori industriali, tra cui la difesa, l’elettronica e la tecnologia ma anche per lo sviluppo delle nuove fonti energetiche rinnovabili.

In particolare 22 tra i 34 critici individuati dall’Unione Europea come rari, che sono: lantanio, cerio, e neodimio, molto utilizzati per la costruzione di sistemi eolici e per le auto elettriche, così come litio, berillio, manganese, gallio, zirconio, grafite, apatite, fluorite e nichel.

Ci sono inoltre grandi riserve di titanio e grafite, elementi considerati fondamentali per i reattori nucleari e per le batterie dei veicoli. Mentre il carbone, presente in grandi quantità, sarebbe per la maggior parte attualmente sotto controllo russo, perchè concentrato nei territori occupati. Questo dettaglio, secondo l’istituto di studi strategici di Kiev, potrebbe contribuire ad un maggiore impegno Usa per favorire la ritirata dell’esercito di Mosca, visto che si stima che almeno il 40% dei giacimenti che alimentavano l’industria siderurgica, sia in mano alla Russia.