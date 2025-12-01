Luigi Mangione, via alla nuova udienza, la difesa vuole escludere prove chiave come la pistola e gli appunti trovati nello zaino per mancanza di mandato

Usa, riparte il processo a Luigi Mangione, arrestato in centro a New York il 9 dicembre del 2024 con l’accusa di sparato al Ceo di United Healthcare Brian Thompson. Durante la prima udienza, iniziata il 1 dicembre, gli avvocati della difesa hanno puntato all’esclusione delle prove che confermerebbero la colpevolezza per il reato di omicidio, che erano state trovate nello zaino dell’imputato. Tra questa, quella fondamentale della pistola che si presume sia stata usata per il delitto visto che corrisponde all’arma descritta nelle perizie balistiche e un quaderno per appunti nei quali è stato poi trovato un altro indizio chiave, quello del manifesto scritto contro “la mafia delle assicurazioni sanitarie”.

Secondo i legali, la perquisizione avvenuta da parte della polizia in occasione del fermo sarebbe stata illegale perchè mancherebbe il mandato. Questo dettaglio è stato definito come una chiara violazione del quarto emendamento, che protegge i cittadini da azioni preventive considerate lesive del diritto inviolabile della sicurezza personale, poichè avvenute senza alcun preavviso.

Processo Luigi Mangione, la difesa punta all’esclusione delle prove trovate nello zaino: “Perquisizione illegale, viola quarto emendamento”

Luigi Mangione è tornato oggi in aula per affrontare una nuova udienza preliminare che darà il via al processo previsto per il 9 dicembre, nel quale verrà giudicato per l’omicidio di Brian Thompson. Dopo la caduta delle accuse per terrorismo, che erano state già respinte dai giudici di New York, potrebbero ora essere escluse anche le prove di colpevolezza che avevano portato all’arresto. L’illegalità della perquisizione infatti, se ammessa dal tribunale, potrebbe portare a non considerare neanche elementi chiave come la pistola e gli appunti nei quali veniva chiaramente manifestata l’intenzione di uccidere il manager. La battaglia però sarà ancora lunga e dovrà superare la valutazione probatoria che poi darà il via al procedimento giuridico.

Al momento il reato contestato resta quello dell’omicidio con varie ipotesi aperte sulla pena che può arrivare anche all’ergastolo o addirittura alla pena di morte, come richiesto già in precedenza sia da Trump che dal procuratore generale Pam Bondi.