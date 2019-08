Usa, uragano Dorian a forza 4/ In Florida attendono il suo arrivo: “Forse devastante”

Sta per abbattersi sulla costa est degli Stati Uniti l’uragano Dorian. Nel mirino ha la Florida, e come riferito pochi minuti fa da numerosi organi di informazione online, con l’avvicinarsi alla terra si sta rafforzando, arrivando fino a categoria 4. Ordinate evacuazione forzate in gran parte dello stato, visto che non è ben chiaro quale sarà la traiettoria di Dorian: c’è chi dice che arriverà fino all’entroterra, chi invece che colpirà solo la costa. Fatto sta che la popolazione locale è pronta, a cominciare dalla contea di Brevard, che dovrebbe essere la prima ad essere investita dalla tempesta. Intanto si stanno facendo sentire già i primi effetti, come ad esempio a Miami, dove è arrivata l’acqua alta che ha provocato anche le prime inondazioni in città. “Dobbiamo sperare per il meglio e prepararci per il peggio”, raccontano in queste ore i cittadini della zona interessata, anche perché, secondo gli esperti, l’uragano Dorian potrebbe essere uno dei peggiori degli ultimi 25 anni.

USA, URAGANO DORIAN A FORZA 4

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta seguendo la situazione in tempo reale da Camp David. “Dorian potrebbe essere devastante“, ha spiegato senza troppi giri di parole il commander in chief, dicendo comunque di non essere preoccupato per il suo resort invernale, la residenza Mar a Lago sita in quel di Palm Beach: “E’ una struttura forte – ha commentato il tycoon – ce la farà”. Intanto in Florida sembra di assistere a scene di guerra: le centrali atomiche sono pronte a chiudere, sospesi i voli sull’aeroporto di Orlando, i residenti stanno facendo da giorni scorte di acqua e cibo, e alcuni benzinai sono stati costretti a chiudere dopo aver esaurito il carburante. Molte le università che hanno sospeso le lezioni e che hanno deciso di bloccare temporaneamente ogni attività almeno fino al martedì della prossima settimana. Tutti sono in attesa di capire quando Dorian colpirà e soprattutto, quale sarà la sua potenza. Si calcola che i danni potrebbero essere ingenti, fra i 18 e i 20 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA