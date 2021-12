La variante Omicron è dominante negli USA. Il nuovo ceppo che spaventa il mondo è il più comune nei nuovi casi di Covid-19 registrati negli Stati Uniti. A riferirlo è il Centers for Disease Control and Prevention, secondo cui la variante Omicron, a conferma della sua estrema trasmissibilità, rappresenta allo stato attuale il 70% circa di tutti i nuovi contagi rilevati in America. Un dato impressionante se si pensa che una settimana fa il dato era del 13%. Visto il trend è altamente probabile che nei prossimi giorni Omicron faccia piazza pulita delle altre varianti. A quel punto bisognerà capire quale sarà il suo impatto: secondo quanto registrato nei primi casi, Omicron sarebbe meno pericolosa delle altre varianti finora registrate, ma capace almeno in parte di bucare i vaccini; gli scienziati attendono ulteriori ricerche per una valutazione definitiva.

SPY FINANZA/ L'Ue va in guerra (contro la Russia) su mandato di Biden

USA, VARIANTE OMICRON DOMINANTE: BIDEN PARLA OGGI, “MA NO LOCKDOWN”

La presenza dilagante di Omicron nel Paese porterà gli USA a chiudersi? Per il momento la Casa Bianca ha escluso la possibilità di un lockdown. E’ stata la portavoce Jen Psaki, parlando con i giornalisti, a spiegare che nel discorso di oggi, in cui verranno presentate “nuove misure” per combattere il Covid, ed in particolare la diffusione di Omicron, il presidente Joe Biden non annuncerà chiusure e lockdown. “Non sarà un discorso per chiudere il Paese – ha detto nel briefing la portavoce della Casa Bianca – sarà un discorso chiaro e diretto agli americani sui benefici del vaccino, sui passi che faremo per aumentare l’accesso ai vaccini ed ai test e sui rischi per i non vaccinati“. Nel frattempo momenti di forte stress si sono vissuti alla Casa Bianca in seguito alla scoperta che un membro dello staff presidenziale è risultato positivo al Covid. Biden è stato immediatamente sottoposto a tampone, risultando negativo. La persona risultata positiva, pur non essendo tra i suoi più stretti collaboratori ed essendo vaccinata, aveva trascorso con il leader USA circa 30 minuti a bordo dell’Air Force One venerdì scorso, in occasione di un viaggio dal South Carolina a Filadelfia.

LEGGI ANCHE:

Morte John Fitzgerald Kennedy, diffusi documenti segreti/ Torna la pista sovieticaUcraina, G7 “Russia riduca escalation”/ “Ora diplomazia”. Nuovo vertice Biden-Putin?

© RIPRODUZIONE RISERVATA