Usa vendono armi per 1,1 miliardi a Taiwan/ Cina minaccia: “Contromisure se…”

Gli Stati Uniti venderanno armi a Taiwan. L’amministrazione Biden ha approvato la vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari, scatenando l’immediata reazione della Cina. Tramite il portavoce della sua ambasciata a Washington, il Paese guidato da Xi Jinping ha minacciato gli Stati Uniti di attuare “contromisure” se non rinuncerà all’iniziativa. Le armi che verranno cedute a Taiwan sono state annunciate dal dipartimento di Stato Usa.

DIARIO ARGENTINA/ Cosa c'è dietro lo strano attentato alla Kirchner

Il pacchetto di cessione comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85,6 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar, come spiega l’Ansa. Infuriato Pechino, che considera Taiwan “parte inalienabile” del territorio cinese nonostante questo sia di fatto indipendente.

EUROPA ALL'ANGOLO/ Ogni soluzione tecnica è perdente, ci vuole la fine della guerra

A Taiwan armi e supporto logistico

Dopo l’annuncio degli Usa, dal ministero della Difesa di Taiwan è arrivato un messaggio di “gratitudine”. Tawain vuole rafforzare la difesa aerea e la sicurezza marittima per far fronte alla strategia della Cina. Xi Jinping ha attuato la strategia della “zona grigi” ossia il ricorso a tattiche che sfidano lo status quo, senza però innescare delle misure che portino direttamente ad un conflitto aperto. Dunque al fianco di Taiwan ci sarà ora Biden e gli USA, che forniranno un supporto militare vista la vendita di armi.

Come riportato dall’agenzia Cna, il pacchetto include 355 milioni di dollari per 60 missili antinave Agm-84L Harpoon e 100 missili aria-aria 100 Aim-9X Sidewinder, ma non solo. Dagli Stati Uniti ci sarà anche un supporto logistico e manutenzione per radar di difesa aerea. I militari di Taiwan giovedì hanno confermato di aver abbattuto un “drone civile non identificato” sopra l’arcipelago di Kinmen, controllato da Taiwan, proprio vicino alla Cina.

CAOS LIBIA/ "Tripoli, Tobruk, Egitto: ecco i calcoli furbi di Erdogan"

© RIPRODUZIONE RISERVATA