Con una mossa per certi versi prevedibile – dato che segue a stretto giro altre decisioni simili, ma ci torneremo tra qualche riga – alcuni senatori Repubblicani hanno proposto il ritiro degli USA dagli accordi che vincolano il paese all’ONU, interrompendo tutti i finanziamenti ed ogni tipo di partecipazione alle Nazioni Unite: la proposta – chiamata DEFUND Act, o ‘Disengaging Entirely from the United Nations Debacle’ – è stata avanzata dal senatore dello Utah Mike Lee e per ora sembra aver trovato il parere positivo di diversi esponenti del partito Repubblicano; mentre una legge simile per il ritiro dall’ONU sarà presto avanzata anche alla Camera, ma non è chiaro se verranno effettivamente approvate.

Prima di arrivare alla posizione del senatore sulle Nazioni Unite, vale la pena ricordare che fin dal giorno del suo insediamento il presidente Trump ha varato una legge per ritirare ufficialmente gli USA dall’OMS, alla quale ne ha fatta seguito una seconda per sancire anche in ritiro dagli Accordi di Parigi sul clima, una terza per il ritiro dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ed una quarta per interrompere anche i fondi all’UNRWA; il tutto perseguendo una logica – ormai chiaramente avviata – ‘America first‘ che lo porterà a ritirare progressivamente il sostegno da tutte le organizzazioni internazionali.

Cosa prevede la proposta del senatore Lee per ritirare gli USA dall’ONU: sei proposte dalla fine delle collaborazioni allo stop ai finanziamenti

Prima di entrare ancora più nel vivo della proposta del senatore Lee, vale la pena anche precisare che ad oggi gli Stati Uniti sono il principale finanziatore dell’ONU con circa 18 miliardi di dollari donati nel 2022 che possono essere interpretati come quasi un terzo del bilancio complessivo delle Nazioni Unite: fondi che – spiega Lee in un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale – sono serviti a trasformarle “in una piattaforma per tiranni e in un luogo per attaccare l’America e i suoi alleati”, definendola addirittura una “organizzazione fasulla” che troppo spesso ha messo in campo “iniziative contrarie ai nostri valori”; ipotizzando un futuro in cui “se dovessimo trattare con l’ONU, lo faremo alle nostre condizioni, con il pieno sostegno del Senato e un rigida clausola di salvaguardia“.

Complessivamente, la proposta – che dovrà essere ancora discussa ed approvata – prevede almeno sei interventi urgenti che partono dall’abrogazione formale di ogni legge che vincola gli USA alle Nazioni Unite, arrivando fino all’interruzione repentina di ogni forma di finanziamento e sostegno economico all’Organizzazione; passando anche per un fermo divieto ad ogni tipo di collaborazione, per la revoca delle immunità diplomatiche a tutti i dipendenti, per la formalizzazione del ritiro da ogni agenzia collegata (tra cui la già citata OMS) e per l’imposizione di vincoli e paletti chiari per gli eventuali futuri rapporti.