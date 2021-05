Usa: via mascherine e stop al distanziamento a vaccinati/ Biden: “È un grande giorno”

Via mascherine e stop al distanziamento sociale negli Usa. No, non è una favola ma la pura realtà, così come comunicato nelle scorse ore dal consiglio del CDC, il Center for Disease Control and Prevention. La misura, come si legge sull’edizione online de IlGiornale, si rivolge agli americani vaccinati, che possono quindi iniziare a tornare lentamente a vivere una vita pre-covid, eliminando il dispositivo di protezione individuale, e nel contempo, non stando troppo attenti al distanziamento.

“AstraZeneca e Pfizer insieme? No reazioni gravi”/ Studio Uk “Nessun problema emerso”

Una netta inversione di tendenza quindi rispetto a quanto sta accadendo nel resto del mondo, dove comunque la prudenza, anche da parte di chi è già immunizzato, deve restare molto alta, fatto sta che la notizia è stata rilanciata dal presidente americano Joe Biden, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Questo è un grande giorno per l’America nella nostra lunga battaglia contro il Covid-19. Qualche ora fa, Cdc ha annunciato che non sarà più raccomandato ai totalmente vaccinati di indossare le mascherine“. Gli americani sottoposti già alla doppia dose di vaccino o comunque già immunizzati, come si legge sul New York Times, potranno decidere di eliminare le mascherine sia all’aperto che al chiuso, e anche il distanziamento sociale non sarà più obbligatorio, indipendentemente da dove una persona si troverà.

Bollettino vaccini covid oggi 14 maggio/ 26 mln di inoculazioni, 8 milioni di immuni

VIA MASCHERINE E DISTANZIAMENTO SOCIALE NEGLI USA, IL COMMENTO DI FAUCI

“Abbiamo tutti desiderato questo momento”, ha confermato ieri la dottoressa Rochelle P. Walensky, direttrice del CDC, attraverso conferenza stampa presso la Casa Bianca “Se sei completamente vaccinato, puoi iniziare a fare le cose che avevi smesso di fare a causa della pandemia”. Restano comunque delle regole, come coprirsi il viso quando si va da medici, ospedali o in case di cura, così come quando si sale sui mezzi pubblici come bus, treni o aerei.

Concorde il professor Anthony Fauci, consigliere senior dell’amministrazione Biden sulla pandemia, che attraverso un’intervista ha spiegato: “Dobbiamo allentare le restrizioni in modo che le persone possano sentirsi come se stessero tornando alla normalità. L’abolizione delle restrizioni sulle mascherine in ambienti al chiuso è un passo importante. Non si può impedire alle persone di fare ciò che vogliono”.

CAOS ISRAELE/ La “guerra ad Abramo” e la soluzione possibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA