Usa valutano di eliminare il nome del gruppo di ribelli siriani HTS dalla lista di organizzazioni terroristiche internazionali nella quale erano stati inseriti a causa dei precedenti legami con Al-Qaeda. La discussione a Washington, partita dopo la conquista del potere e la fine del regime Assad potrebbe giungere alla conclusione presto in caso di accordo tra funzionari, che hanno influenza sulle questioni di sicurezza, stabilendo chi e per quale motivo può costituire una minaccia per gli Stati Uniti. Come riporta il quotidiano Politico citando alcune fonti interne al governo rimaste nell’anonimato, i miliziani armati, con a capo Abu Mohammed al-Jolani, sono ora visti in un’altra ottica, differente dal passato in quanto hanno dimostrato di voler collaborare nelle decisioni per la formazione del nuovo governo.

Ma soprattutto hanno confermato di aver tagliato i rapporti con le altre organizzazioni radicali islamiche che promuovono la jihad contro l’occidente. L’ultima parola spetterà comunque al segretario di Stato che in questo tipo di risoluzioni ha pieno potere decisionale, e che in ogni momento può aggiungere o togliere elementi dall’elenco FTO cioè delle “Foreign Terrorist Organizations” alle quali vengono applicate sanzioni e procedimenti penali.

Il gruppo di ribelli armati HTS, guidato da Abu Mohammed al-Jolani potrebbe presto essere ridesignati dagli Usa ed eliminati dalla lista delle organizzazioni terroriste che minacciano la sicurezza del paese. Secondo quanto anticipato dal giornale Politico, alcuni funzionari avrebbero confermato che la discussione è in corso e molti stanno chiedendo al Segretario di Stato di decidere in merito ad una modifica ufficiale. Il problema però, come sottolinea il giornale è che anche se in passato sono già state prese decisioni importanti di questo tipo che hanno cambiato lo status di personaggi considerati nemici che poi hanno collaborato, il processo in ogni caso è stato lungo e non semplice.

Una scelta fatta senza rispettare i tempi potrebbe invece essere cista come una mossa di “riabilitazione” di un gruppo che potrebbe poi voltare faccia e riallacciare i rapporti con Al-Qaeda e l’Isis, soprattutto alla luce del grande potere che è stato concesso loro dopo la caduta del regime Assad. Fonti del governo Usa hanno infatti sottolineato al quotidiano che il dibattito è acceso soprattutto in merito ai dubbi sulla credibilità del gruppo, che al momento sembra essere moderato, ma alla fine della fase di transizione potrebbe anche tornare ad una ideologia più radicale.