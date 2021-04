USA vs CINA/ Colpire Pechino o rafforzare l’industria americana: Biden deve scegliere

La questione sostanziale è quali strumenti politici Pechino e Washington dispiegheranno nella loro crescente rivalità. L’approccio della Cina è molto chiaro, in parte perché i suoi obiettivi finali sono più ristretti e meglio definiti. Gli Stati Uniti sono ancora in difficoltà a causa della complessità degli interessi che devono soddisfare.

Genocidio Armeni: oggi riconoscimento Biden/ Ira Erdogan: “Turchia difende verità”

La risposta della Cina alle restrizioni del commercio e della tecnologia dell’amministrazione Trump è stata chiara: ha intensificato gli sforzi per raggiungere l’autosufficienza tecnologica in settori chiave come i semiconduttori, incoraggiando le società multinazionali, comprese quelle americane, a legarsi ancora di più ai cinesi. Anche se gli Stati Uniti abbandonassero domani tutte le restrizioni dell’era Trump, la Cina continuerebbe questa strategia per motivi di prudenza e gestione del rischio.

SPILLO/ A che serve la transizione ecologica se non rispetta i diritti umani?

La strategia statunitense sotto Biden deve ancora concretizzarsi. Il risultato dell’amministrazione Trump è stato quello di spostare il quadro della politica cinese da “impegno costruttivo” a “concorrenza strategica”. Il team Biden ha accettato questo nuovo quadro, così come il Congresso. La questione è sapere quali politiche specifiche saranno messe in atto in questo contesto. Sotto Trump, il mix di politiche era confuso, poiché la sua amministrazione aveva molte fazioni in guerra e Trump stesso è passato dal desiderio di fare accordi al desiderio di esercitare la massima pressione. Biden ha detto che voleva sostituire il miscuglio di Trump con un’unica strategia e rafforzare il coordinamento con gli alleati.

GUERRA IN YEMEN/ Gli affari degli Usa con l’Arabia ora sono un boomerang per Biden

Infatti gli strateghi della difesa degli Stati Uniti vogliono garantire la superiorità militare e tecnologica degli Stati Uniti sulla Cina, e nella maggior parte dei casi ciò significa trovare modi per limitare il flusso di tecnologia e capitali verso la Cina. Ma a volte diventa complicato, poiché le società tecnologiche su cui il ministero della Difesa fa affidamento per le proprie catene di approvvigionamento dipendono a loro volta dalle entrate della Cina per finanziare la loro ricerca e sviluppo.

Sebbene le aziende americane siano preoccupate per le normative discriminatorie e il furto di proprietà intellettuale in Cina, considerano fondamentalmente il paese come un mercato di crescita vitale e un hub per le catene di produzione globali. Nonostante la guerra commerciale, le loro vendite in Cina continuano a crescere rapidamente e poche aziende parlano di ridurre materialmente la loro presenza. Inoltre Pechino ha ampliato l’accesso al mercato in settori di interesse per gli Stati Uniti, inclusi finanza e prodotti farmaceutici, e, al culmine della guerra commerciale, ha concesso centinaia di milioni di dollari in benefici. Alludiamo, per esempio, ai sussidi dati a Tesla per la costituzione di una grande fabbrica di veicoli elettrici a Shanghai. Le politiche restrittive del commercio e della tecnologia degli Stati Uniti dovranno affrontare una resistenza continua da parte delle imprese.

Insomma, la stretta interdipendenza economica tra Stati Uniti e Cina significa che è impossibile impegnarsi in una guerra fredda, come con l’Unione Sovietica. Inoltre, l’unico modo per gli Stati Uniti di ottenere un vantaggio nella loro competizione strategica con la Cina è ottenere l’aiuto dei suoi alleati. Tuttavia, nessuno dei suoi alleati in Europa o in Asia è interessato a una guerra fredda, poiché le loro economie dipendono fortemente dal loro impegno con la Cina e pochi di loro vedono la Cina come una minaccia esistenziale alla loro sicurezza.

Inoltre, se gli Stati Uniti fanno della limitazione della Cina il loro obiettivo principale e poi tentano di massimizzare il numero di alleati e partner in questo sforzo, inevitabilmente mineranno il loro impegno per il liberalismo e la democrazia – un dilemma familiare sin dalla Guerra fredda, quando gli Stati Uniti sostenevano le dittature di destra. Due mesi dopo l’inizio dell’amministrazione Biden, questo compromesso è già emerso. La decisione di non sanzionare il principe ereditario saudita Muhammad bin-Salman per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi è stata apparentemente motivata in gran parte dalla paura di sconvolgere l’Arabia Saudita e spingerla nell’angolo della Cina.

Ma concretamente come si sta muovendo l’amministrazione Biden per contenere la proiezione di potenza cinese? In primo luogo, il ministero del Commercio continua a esplorare l’uso di regole che gli consentano di porre il veto o di sciogliere un’ampia gamma di transazioni in “tecnologie e servizi dell’informazione e della comunicazione”, che sono state create da un decreto di Trump nel 2019. Finora non ha bloccato tutte le transazioni, ma la nuova segretaria al commercio, Gina Raimondo, ha citato in giudizio diverse società cinesi, il che potrebbe essere il preludio a un’azione futura più ampia.

In secondo luogo, due giorni prima del vertice di Anchorage, il Tesoro ha aggiunto 10 funzionari cinesi e di Hong Kong all’elenco delle sanzioni per il loro ruolo nell’imposizione della legge sulla sicurezza nazionale nella ex colonia britannica. La mossa segue le sanzioni contro 14 funzionari, tra cui un membro del Politburo, annunciate a dicembre dall’amministrazione Trump.

In terzo luogo, il 12 marzo la Federal Communications Commission ha affermato che diverse società cinesi, tra cui Huawei, Zte e Hikvision, rappresentavano un rischio per la sicurezza nazionale e cinque giorni dopo, la Fcc ha revocato la licenza di China Unicom per operare negli Stati Uniti.

In quarto luogo, queste azioni sono tuttavia tutte limitate e non indicano ancora un’espansione delle sanzioni statunitensi oltre gli obiettivi precedentemente identificati. Tutti sono stati annunciati nella settimana che ha preceduto il vertice di Anchorage, segnalando a Pechino che Biden non invertirà immediatamente le azioni di Trump. È possibile, anche se tutt’altro che certo, che queste misure, insieme alle ferme parole dette ad Anchorage, fossero tattiche, volte cioè a proteggere Biden dalle critiche sul fatto che fosse “morbido con la Cina”, creando così uno spazio politico per fare accordi pragmatici più tardi sul commercio o sui cambiamenti climatici.

In quinto luogo, una parte importante dell’equazione è il Congresso, responsabile di alcune delle azioni più significative dell’era Trump. Il Foreign Investment Risk Review and Modernization Act del 2018 ha contribuito alla chiusura virtuale degli investimenti diretti cinesi negli Stati Uniti, soprattutto nel campo della tecnologia.

In sesto luogo negli ultimi giorni del 2020, il Congresso ha anche approvato l’Holding Foreign Companies Accountable Act, che vieta alle società di essere quotate nelle Borse statunitensi se non rispettano pienamente la supervisione. Poiché la legge cinese impedisce alle società cinesi di conformarsi a questa legge, ciò significa che circa 2 trilioni di dollari statunitensi di società cinesi quotate negli Stati Uniti dovranno alla fine ritirarsi dalle Borse statunitensi.

Infine, la prossima mossa del Congresso da tenere d’occhio è un disegno di legge omnibus per la Cina redatto dal leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer. Questo progetto è pubblicizzato come una risposta globale all’influenza globale della Cina, ma è probabile che la maggior parte del suo contenuto sia interno: finanziamento della spesa per le infrastrutture, politica industriale e sussidi per la ricerca e lo sviluppo. Dal momento che denigrare la Cina è ormai uno sport bipartisan, forse il modo più semplice per i democratici di ottenere un ampio sostegno per la loro agenda economica nazionale è presentarla come una strategia di “competizione con la Cina”. In ogni caso, il disegno di legge dovrà essere osservato da vicino, il che mostrerà se gli Stati Uniti intendono continuare la loro rivalità con la Cina principalmente attraverso misure negative e restrittive, o attraverso sforzi positivi per rafforzare le proprie forze interne.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA