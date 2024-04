USA vs CINA/ Più soldi in armi per tutti: dall’Australia al Giappone, il mega-riarmo che prepara la guerra

La crescente assertività militare della Cina sta influenzando la strategia di difesa di numerosi Paesi nella regione. In primo luogo, l’aumento del budget militare cinese, che continua a crescere a un ritmo superiore a quello dell’economia, è un chiaro indicatore delle ambizioni di Pechino di consolidare il proprio potere militare. La Cina giustifica queste spese sottolineando la discrepanza con il budget militare degli Stati Uniti, ma la sua politica estera e militare aggressiva, specialmente nei confronti di Taiwan, ma anche verso l’India, le Filippine e il Giappone, sta provocando una risposta in termini di incremento delle spese militari anche da parte di questi Paesi.

Vertice Cina-Russia, Lavrov: "Presto una nuova Nato"/ L'attacco agli USA: "Meno ingerenze nel Pacifico"

Taiwan, in particolare, si trova in una posizione delicata, sentendosi minacciata dall’aggressività cinese e dalla possibilità di un’invasione. La sua risposta comprende non solo un aumento del budget per la difesa, ma anche l’acquisizione di nuove tecnologie e un’estensione della leva obbligatoria, dimostrando un impegno serio verso il rafforzamento delle proprie capacità difensive. L’incertezza politica interna, tuttavia, rappresenta un potenziale ostacolo agli sforzi di modernizzazione militare.

"La scioccante verità sull'origine Covid e Wuhan" / Sen. Rand Paul: "Insabbiata da 15 agenzie federali Usa"

Le Filippine stanno pure adottando un approccio più assertivo nei confronti della Cina, rafforzando le proprie capacità militari e cercando alleanze, come dimostrato dall’accordo AUKUS, per contrastare le rivendicazioni territoriali cinesi nel Mar Cinese Meridionale. Anche l’India, di fronte alle rivendicazioni territoriali cinesi e agli scontri al confine himalayano, sta cercando di modernizzare e rafforzare le proprie forze armate.

Il Giappone e la Corea del Sud, di fronte alle minacce cinesi e nordcoreane, stanno anch’essi potenziando le proprie capacità militari, segnalando un cambiamento significativo rispetto alla tradizionale posizione pacifista del Giappone e alla dipendenza della Corea del Sud dalle garanzie di sicurezza statunitensi.

NATO, RUSSIA, UCRAINA/ La guerra civile (e forse nucleare) che aiuta la Cina

Ma entriamo nel dettaglio. L’Australia ha confermato un aumento record nelle spese militari per l’anno fiscale 2023-2024, superando per la prima volta i 50 miliardi di dollari australiani. Questo aumento del 7% rispetto all’anno precedente segnala l’impegno del governo australiano nella militarizzazione, posizionando il Paese in prima linea nei piani guidati dagli USA per un confronto aggressivo con la Cina. Il budget militare ora rappresenta il 2,04% del PIL dell’Australia, in linea con le richieste degli Stati Uniti per la preparazione a un conflitto nell’Indo-Pacifico. Questa scelta include l’acquisto di sottomarini nucleari dagli USA, indicando un chiaro orientamento verso il confronto con la Cina.

Per l’anno fiscale 2024, il Giappone ha approvato un notevole aumento del budget per la difesa, raggiungendo i 7,95 trilioni di yen (circa 55,9 miliardi di dollari), segnando un aumento del 16,5% rispetto all’anno precedente. Questo incremento riflette l’intento del Giappone di affrontare le crescenti minacce militari da parte della Cina, della Corea del Nord e della Russia, e rappresenta il decimo anno consecutivo di aumento del budget per la difesa nazionale. Il budget per il 2024 è parte di un programma di rafforzamento della difesa che prevede spese per 302 miliardi di dollari nel periodo quinquennale fino al 2027. Tra i pilastri chiave di questo programma vi sono la produzione di massa di missili a lungo raggio e il miglioramento delle capacità di difesa aerea e missilistica, oltre allo sviluppo di capacità difensive con l’uso di droni e il rafforzamento delle capacità operazionali in domini come lo spazio, il cyberspazio e le operazioni elettromagnetiche. Il budget per il 2024 include fondi significativi per la costruzione di due navi equipaggiate con il sistema Aegis, come alternativa al sistema di difesa missilistica Aegis Ashore precedentemente cancellato, con un costo complessivo di 2,6 miliardi di dollari. Sono inoltre previsti investimenti per lo sviluppo e l’acquisto di missili e munizioni guidate di fabbricazione nazionale, compresi i missili da crociera Tomahawk, che saranno dispiegati nel 2025. Il Giappone ha anche pianificato l’acquisto di ulteriori aerei da combattimento F-35A e F-35B, con un budget rispettivamente di 786,5 milioni di dollari per otto F-35A e 900 milioni di dollari per sette F-35B.

Il bilancio per la difesa prevede inoltre la costruzione di due nuove fregate con un costo di 1,2 miliardi di dollari e la modifica delle portaerei elicotteristiche della classe Izumo per permettere l’operatività dei caccia F-35B, con un budget di 298 milioni di dollari. Viene anche finanziata la costruzione di una nuova nave da rifornimento e la ricerca e lo sviluppo di veicoli senza pilota sia per operazioni anfibie che per supporto al combattimento, dimostrando un impegno notevole nella modernizzazione delle capacità difensive del Giappone in risposta all’ambiente di sicurezza in rapido cambiamento.

La Corea del Sud ha annunciato un significativo aumento delle sue spese per la difesa nei prossimi cinque anni, con un piano di spesa complessivo di 346,7 trilioni di won coreani (circa 262,8 miliardi di dollari USA) dal 2024 al 2028. Questo aumento di 17,3 trilioni di won rispetto al piano precedente è motivato dalla volontà di migliorare le capacità militari del Paese, in particolare per contrastare le minacce rappresentate dai missili e dai droni nordcoreani. La Corea del Sud intende sviluppare capacità di attacco preventive e rafforzare le misure di deterrenza, mantenendo nel contempo livelli adeguati di truppe e modernizzando le strutture di difesa. Questo investimento riflette l’intensificarsi delle tensioni nella penisola coreana e la determinazione di Seoul a mantenere un esercito forte e pronto al combattimento.

Il piano di difesa a medio termine della Corea del Sud propone non solo di rafforzare il sistema di difesa a tre assi, ma anche di modernizzare l’infrastruttura militare e migliorare le condizioni di lavoro per i giovani ufficiali. Con un’attenzione particolare all’efficienza e alla riorganizzazione delle unità strategiche, il piano mira a sostenere operazioni militari avanzate, mantenendo una forza di 500mila truppe. Queste mosse sono in linea con l’impegno del presidente Yoon Suk Yeol a sviluppare capacità belliche “schiette” attraverso l’innovazione difensiva, che include l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale.

Taiwan sta pianificando di investire un record di 19,1 miliardi di dollari, pari al 2,5% del suo PIL, in spese per la difesa nel 2024. Questo include spese di base più stanziamenti supplementari, con l’obiettivo di contrastare l’aumento delle spese militari e il comportamento aggressivo della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Parte di questo aumento beneficerà gli Stati Uniti, dato che Taiwan sta acquisendo caccia F-16V, carri armati M1A2T Abrams e sistemi di razzi d’artiglieria ad alta mobilità nel 2024.

L’India ha programmato di aumentare le sue spese per la difesa del 13% per l’anno fiscale 2023-2024, destinando 1,62 trilioni di rupie (circa 19,64 miliardi di dollari USA) all’acquisto di nuove armi e piattaforme, prevalentemente attraverso fornitori nazionali. Il bilancio totale per la difesa per quell’anno finanziario è di 5,93 trilioni di rupie, che rappresenta circa il 13% del bilancio totale del governo. Questo incremento rispecchia l’impegno del governo verso la modernizzazione e lo sviluppo dell’infrastruttura delle forze di difesa.

L’ascesa della Cina, insomma, sta rimodellando l’ordine di sicurezza nell’Indo-Pacifico, provocando un aumento della spesa militare nella regione. Questo sviluppo segnala una sfida reale all’architettura di sicurezza esistente in Asia, che è stata dominata dagli Stati Uniti attraverso il modello di alleanza “hub-and-spokes” per quasi sette decenni. La risposta a questa sfida include il rafforzamento delle strategie Indo-Pacifiche da parte di nazioni come Giappone, Australia e India, così come la formazione di nuove alleanze strategiche e l’aumento degli investimenti in sistemi d’arma avanzati.

Per quanto riguarda la reazione degli Stati Uniti a questa crescente assertività cinese, questi stanno implementando strategie, dottrine, politiche e risorse per contrastare la Cina nell’Indo-Pacifico, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Difesa. Questi sforzi stanno iniziando a produrre risultati significativi. L’amministrazione e il Congresso stanno collaborando per assicurare che le forze armate statunitensi siano più capaci, meglio distribuite nella regione e più integrate con alleati e partner.

Nello specifico per esempio gli Stati Uniti stanno incrementando le rotazioni di bombardieri e caccia attraverso basi in Australia, stazionando per la prima volta la formazione più avanzata dei Marine Corps in Giappone nel 2025, e ampliando l’accesso delle forze statunitensi a nuove posizioni strategiche nelle Filippine. Queste azioni fanno parte di un impegno più ampio di rafforzare la postura delle forze nella regione e di sviluppare tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale e la tecnologia stealth.

Questo scenario non solo aumenta la possibilità di conflitti, ma cambia anche le alleanze e le strategie geopolitiche, con un potenziale impatto sull’equilibrio di potere globale. La reazione dei Paesi dell’Indo-Pacifico riflette una comprensione della necessità di potenziare le proprie capacità di difesa e di formare alleanze strategiche per contenere l’espansione della Cina e garantire la propria sovranità e sicurezza. Allo stesso tempo, però, questo crescente militarismo potrebbe portare a una maggiore instabilità nella regione, aumentando il rischio di conflitti accidentali o miscalcolazioni.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA