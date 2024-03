USA vs CINA/ Scontro per la leadership sui minerali critici: due proposte contro le spie di Pechino

Un recente progetto di legge presentato da un gruppo di legislatori bipartisan il 14 marzo mira a indirizzare l’Office of the Director of National Intelligence (ODNI) per supportare le imprese statunitensi attive nell’estrazione di minerali critici a livello internazionale. Questa iniziativa legislativa cerca di contrastare le minacce e le pratiche scorrette da parte di nazioni nemiche, incluse le operazioni di destabilizzazione e di spionaggio industriale, che potrebbero compromettere la sicurezza e gli interessi delle aziende americane impegnate nella produzione e nell’immagazzinamento energetico. La misura è volta specificatamente a contrapporsi alle manovre di Pechino nel settore dei minerali critici, dove la Cina ha attualmente un ruolo predominante.

La strategia richiede all’ODNI di sviluppare meccanismi per facilitare lo scambio di informazioni tra le agenzie di intelligence e le imprese private, proteggendo così la proprietà intellettuale e scongiurando atti di spionaggio. Tra i promotori di questa legge figurano Mark Warner, esponente democratico e presidente del Senate Select Committee on Intelligence, e il repubblicano Marco Rubio, entrambi focalizzati sul contrasto alle azioni nemiche della Cina in questo ambito.

Una proposta parallela è stata introdotta alla Camera dei Rappresentanti da Raja Krishnamoorthi, anche lui interessato a rafforzare la competitività americana di fronte agli sforzi cinesi. Questo sforzo sottolinea l’importanza di un’approfondita collaborazione tra il settore pubblico e quello privato nel campo estrattivo dei minerali critici, enfatizzando il ruolo cruciale di queste risorse nella strategia di sicurezza nazionale e nella protezione delle catene di approvvigionamento, come evidenziato dall’amministrazione Biden.

L’intensificazione dell’engagement delle agenzie di intelligence, come dimostrato dalla cooperazione tra la National Geospatial-Intelligence Agency e partner privati, segna un passo significativo verso il rafforzamento delle capacità americane di fronteggiare le sfide globali nel settore dei minerali critici.

