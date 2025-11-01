Trump non può attaccare il Venezuela perché la raffinazione americana non può ancora fare a meno del petrolio venezuelano. Una crisi sarebbe devastante

Donald Trump ieri ha smentito le ipotesi di un attacco americano contro installazioni militari venezuelane. Giovedì il Wall Street Journal scriveva infatti che gli obiettivi erano già stati identificati anche se una decisione non era ancora stata presa. Oltre ai rumour c’è l’evidenza delle forze schierate dall’esercito americano nell’area in proporzioni che non si vedevano dalla fine della guerra fredda. La portaerei Gerald Ford dovrebbe arrivare nei Caraibi a metà novembre, mettendo ulteriore pressione sul governo venezuelano.

SPY FINANZA/ Le notizie che scottano sul mondo AI

Questa vicenda, ancora in evoluzione, ha sicuramente un côté energetico. Il Venezuela, questo è noto, è una dei Paesi con le maggiori risorse di idrocarburi al mondo anche se le sanzioni hanno fortemente indebolito il suo settore petrolifero. Fino a qualche mese fa, nonostante la crisi politica tra Washington e Caracas, la società petrolifera americana Chevron ha continuato a lavorare nel Paese avendo goduto di un permesso ad hoc della Casa Bianca per estrarre petrolio. Repsol e l’italiana Eni hanno invece perso la licenza del governo americano già all’inizio dell’anno.

MENO SOLDATI USA IN EST EUROPA/ i numeri che mandano in tilt il "riarmo" di Bruxelles

Forse è meno noto che il miracolo dello shale oil che ha trasformato gli Stati Uniti nel principale produttore di idrocarburi al mondo non ha reso il Paese indipendente. Le raffinerie americane, soprattutto quelle si affacciano sul golfo del Messico, sono state pensate per lavorare anche con il petrolio pesante del Venezuela. Non tutti i petroli sono uguali per le raffinerie, esattamente come non tutti i carburanti sono uguali per le automobili. Poco importa che ci sia un’abbondanza di benzina, per un proprietario di un’auto diesel.

Meno di un mese fa Reuters dava conto di un’impennata delle importazioni di olio combustile dal Medio Oriente verso la costa americana del golfo del Messico. Le raffinerie dell’area cercavano un’alternativa al petrolio pesante venezuelano colpito dalle sanzioni.

SPILLO GIUSTIZIA/ Il referendum delle toghe nelle piazze di Landini

Nelle stesse settimane il mercato faceva i conti con le nuove sanzioni contro il settore degli idrocarburi russo e poi con le esplosioni nelle raffinerie ungheresi e rumene e in quelle in Russia.

Il peggioramento dello scenario internazionale, l’aggravarsi della crisi russa e, forse, in futuro di quella medio-orientale rischiano di mandare in crisi il settore dei raffinati americano. Il Paese guidato da Trump si muove in macchina e in aereo. Non solo; tutto lo sforzo dell’amministrazione Trump per costringere la Fed ad abbassare i tassi rischia di naufragare di fronte a una crisi energetica.

Il controllo del Venezuela e delle risorse del Golfo del Messico diventa così strategico e insostituibile e ciò non può essere ignorato né alla Casa Bianca né per chi osserva l’evolversi dei fatti. Trump sta prevenendo una crisi energetica “a modo suo”; l’Europa è non pervenuta.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI