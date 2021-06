Usain Bolt papà di due gemelli/ Tenero annuncio sui social: “Saint Leo e Thunder…”

Usain Bolt è diventato papà di due gemelli. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo instagram dell’uomo più veloce del mondo che, ai suoi 10 milioni di followers, ha regalato una foto con la famiglia al gran completo. Nello scatto che potete vedere interamente più in basso, Bolt sorride e posa accanto alla compagna Kasi Bennett e alla loro primogenita Olympia Lightning, nata a giugno 2020 e che ha un nome che ricorda la carriera straordinaria del padre. Ad un anno di distanza dalla nascita della piccola Olimpia, a sorpresa, Usain Bolt e la compagna hanno annunciato di aver allargato la famiglia con la nascita diùei gemelli Saint Leo e Thunder. Anche i nomi dei piccoli, esattamente come quello della sorellina, non sono stati scelti a caso: il primo è il secondo nome del primatista mondiale di 100 e 200 metri, il secondo significa tuono in inglese ed è un riferimento alla velocità del papà.

Usain Bolt papà, le parole della compagna Kasi Bennet

Dopo il ritiro dalle gare, quattro anni fa dopo i Mondiali di Londra 2017, Usain Bolt ha sicuramente più tempo per dedicarsi alla sua famiglia. Sorridente e sereno, il campione posa accanto alla sua famiglia e si gode tutto il loro amore. La stessa foto è stata pubblicata sul proprio profilo Instagram anche dalla compagna Kasi Bennett che ha dedicato al campione delle bellissime parole nel giorno in cui in Giamaica si celebra la Festa del papà. «Buona festa del papà al mio amore per sempre, sei la roccia della famiglia e il miglior papà per i nostri piccoli. Ti vogliamo un mondo di bene», ha scritto Kasi Bennett.

