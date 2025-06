Quale sia il reale contenuto dei contatti e/o accordi tra Usa-Russia-Cina per fermare la guerra Israele-Iran non lo sapremo. Per ora. Ma il Gioco continua

Dodici giorni di guerra lanciata da Israele all’Iran, il quinto fronte dopo Gaza/Palestina, Libano, Siria e Yemen, sono stati risolti dall’intervento dei bombardieri e lanciamissili statunitensi sui tre siti del nucleare iraniano. In questo scenario hollywoodiano di guerra dai cieli e dai mari il presidente Maga-Trump ha potuto imporre la tregua, ordinando con le minacce alle due parti di smetterla, e soprattutto a Israele di richiamare aviatori e aviogetti.

Il Miga (Make Iran Great Again), cioè l’intenzione malcelata di cambio di regime con la forza, è stata rapidamente archiviata dopo la sonora bocciatura e gli espliciti avvertimenti russi e cinesi, ma anche sauditi. In un giro di valzer, Trump ha potuto dichiarare la vittoria americana über alles per aver “obliterato” il nucleare iraniano che “non sarà più né civile né militare”.

Anche l’Iran dichiara vittoria per aver resistito alla (telefonata) aggressione dell’imperialismo statunitense e all’inaspettata aggressività del “nemico sionista”.

Israele, mentre la popolazione fa per la prima volta i conti tra crisi economica, morti e distruzioni, dichiara, per bocca del suo primo ministro, che ha vinto perché la minaccia nucleare iraniana non c’è più, soprattutto grazie ad una serie di decine di assassini e distruzioni mirate in Paesi terzi.

Per Israele, però, restano aperti e inconclusi gli altri quattro fronti – Gaza/Palestina, Libano, Siria e Yemen – e il suo vicinato arabo e turco, dopo la prova di forza militare e terroristica, è men che mai disposto a facili accordi con lo Stato ebraico. Inoltre, per la prima volta dalla sua creazione, Israele ha ricevuto un robusto pubblico richiamo all’ordine da parte del suo principale alleato, gli Usa, per bocca del principale amico di Netanyahu, il presidente Trump.

Mentre gli inconsistenti Paesi europei con gli amplificatori dell’irrilevanza – Unione Europea e Nato – giustificano le sorprendenti azioni statunitensi, sostengono il diritto di Israele ad aggredire popoli e Paesi per difendersi, e confermano la pericolosità immanente e perpetua della Russia, il tutto incorniciato nell’imbarazzante riunione Nato dell’Aia, dietro le quinte si tengono contatti e accordi tra le grandi potenze – Usa, Russia, Cina – ma anche tra le grandi e medie potenze – India, Turchia, petromonarchie. Unici esclusi e non richiesti, nemmeno come supporto, sono i Paesi europei e il loro giardino incantato, l’Unione Europea.

Essenziale per imporre la tregua in Medio oriente è stata la mano di Putin che, venuto in soccorso interessato di Trump, si è adoperato a sedare, almeno temporaneamente, la bellicosità rabbiosa israeliana e iraniana e a consigliare serenità allo scalpitante sultano turco.

La Cina, tenutasi all’apparenza distante dalle questioni belliche e belliciste, benché formalmente condannate, ha esercitato una pesante persuasione commerciale. All’India, tradizionalmente in amorosi sensi con lo Stato ebraico, le tre grandi potenze hanno ricordato che deve profondere il suo impegno nel mantenere una situazione pacifica con il Pakistan.

Quale sia il reale contenuto dei contatti e/o accordi tra Usa-Russia-Cina non lo sapremo, almeno nel breve tempo. Vedremo gli effetti dai quali, in modo induttivo, si potranno ricostruire i motivi.

Derubricata la rilevanza strategica dello spazio europeo, usato sconsideratamente dal 2014 per abbattere la Russia, il teatro dei negoziati mondiali si svolge nell’Asia centrale e minore, cioè lo spazio dal Kazakistan all’Iran, nella striscia nordafricana, dalla Siria al Marocco, e nel Golfo Persico.

Queste aree geografiche sono interconnesse da interessi di sicurezza e commerciali pivotali dell’insieme degli interessi mondiali. Gli Stati Uniti vi sono presenti militarmente dopo essere subentrati al fu impero talassocratico britannico e difendono la libertà di circolazione commerciale, questione essenziale per mantenere la dominanza del dollaro nel sistema degli scambi e dei pagamenti. Dominanza già insidiata da commerci nelle aree BRICS e SCO e quindi da flussi crescenti in altre valute (rublo, rupie, renmimbi).

La Cina, dichiaratamente paladina delle libertà commerciali, è presente con investimenti importanti e rotte commerciali terrestri e marittime del suo sistema BRI (Belt and Road Initiative), senza le quali subirebbe importanti contraccolpi domestici.

La Russia, erede dell’URSS e dell’impero zarista, conosce molto bene queste aree che, da sempre, sono considerate utili ai traffici commerciali ma soprattutto come antemurali della sua sicurezza (particolarmente Asia centrale e minore), mentre il Golfo Persico e la striscia nordafricana hanno valore per il prestigio della loro potenza energetica e militare (particolarmente il Mediterraneo orientale).

Per questi motivi, è credibile che le tre grandi potenze abbiano ciascuna buone ragioni per costruire compromessi. In Europa, all’Aia, si è svolto il teatro dei pupi, totalmente irrilevante per i destini del mondo. Tra Asia centrale, minore, Golfo e Nordafrica si sta svolgendo l’aggiornamento del teatro delle ombre, il “Great Game”, la feroce competizione tra gli imperi russo e inglese a partire dal 1820 e fino agli inizi del XX secolo in Asia centrale e minore.

Un aggiornamento che, nel teatro di oggi, vede confermata la presenza (occulta) di Russia e Cina, l’esclusione visibile delle ex potenze coloniali europee (Gran Bretagna e Francia), l’inclusione di attori nuovi: Israele, che ha come interesse supremo che l’Impero occidentale dollaro-centrico continui a dominare il mondo, pena il suo impoverimento e la sua scomparsa; gli Stati Uniti, che, padroni del dollaro, in sostituzione degli imperi coloniali europei, con i partner Israele e Turchia (e il vassallo azero) e con i petrodollari del Golfo intendono continuare il dominio mondiale.

In questa mortale partita mediorientale, che probabilmente deciderà il corso della storia dei prossimi decenni, l’Iran, erede dell’antico impero persiano, è il vero pivot degli equilibri che verranno.

