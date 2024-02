Usher, chi è cantante Half Time Show, Super Bowl 2024/ Moglie, figli: dai divorzi alla malattia di Raymond V

Usher prova a tornare protagonista dopo un decennio ai margini nel mondo della musica. L’occasione è ghiotta: è l’ospite dell’Half Time Show del Super Bowl 2024, lo spettacolo di fine tempo della sfida tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. L’artista ha annunciato che onorerà i cantanti neri che lo hanno preceduto in una vetrina importante, perché parliamo di uno show musicale che fa gola ai manager delle star della musica, un passaggio attraverso cui promuovere progetti e che nel caso di Usher può regalargli un ritorno incredibile. Dopo lo show di Rihanna, il rapper proverà a riprendersi la scena, soprattutto quella rap, che ha segnato negli ultimi trent’anni.

ANGELINA MANGO VINCITRICE SANREMO 2024/ All'Ariston trionfa la noia

Usher è diventato popolare negli anni ’90 come performer R&B, arrivando un decennio dopo ad esplorare anche sound più dance. Ha vinto 8 Grammy Awards e per la Recording Industry Association of America ha venduto più di 20 milioni di album solo negli Stati Uniti. Usher, però, ha intrapreso anche altre attività in questi anni. Ad esempio, ha lanciato la sua etichetta musicale, la US Records, inoltre è uno dei proprietari della celebre franchigia NBA dei Cleveland Cavaliers. Si è cimentato anche come attore, recitando nel film “The Faculty”.

Classifica Sanremo 2024 annullata per irregolarità televoto?/ Codacons "Esito potrebbe essere stato alterato"

VITA PRIVATA USHER: LE MOGLI E I FIGLI

Per quanto riguarda la sua vita privata, Usher è stato fidanzato dal 2001 al 2004 con la cantante Rozonda Thomas. Tre anni dopo ha sposato la stilista Tameka Foster, con una cerimonia privata ad Atlanta. Dal loro matrimonio sono nati Usher Raymond V (2007) e Naviyd Ely Raymond (2008). Un anno dopo la nascita del secondogenito si cominciò a parlare del divorzio della coppia, ufficializzato nel novembre 2009. Usher ottenne l’affidamento congiunto di tutti e due i figli. Peraltro, c’è stato anche un grande dolore per lui e l’ex moglie, perché il 7 luglio 2012 il figliastro Kyle Glover, nato dal precedente matrimonio dell’ex moglie, fu investito da una moto d’acqua nel lago Lainer ad Atlanta, in Georgia, perdendo la vita. Usher ha poi ritrovato l’amore grazie a Grace Miguel: dopo sei anni di fidanzamento, la sposò nel 2015. Un matrimonio naufragato tre anni dopo, quando è stata annunciata la separazione.

SANREMO 2024/ Il grande ingranaggio si è fermato, era tutto finto (e ce lo meritiamo)

USHER, LA MALATTIA DEL FIGLIO RAYMOND V

Nei mesi scorsi Usher ha raccontato la sua esperienza di padre di un figlio con diabete di tipo 1. Infatti, qualche anno fa ha scoperto che il figlio maggiore Raymond V è affetto da tale malattia. Da quel momento tutto è cambiato nella sua vita e per la sua famiglia. «Dal momento in cui abbiamo scoperto che mio figlio aveva il diabete, ci siamo dovuti riabituare alla vita. La vita che conoscevamo prima di questa diagnosi non c’era più», ha dichiarato nel novembre scorso, come riportato dal magazine People. Il diabete 1 è una malattia cronica in cui il pancreas non riesce a produrre sufficiente insulina per il corpo, quindi sono necessarie frequenti iniezioni di insulina per aiutare a mantenere in equilibrio i livelli di zucchero nel sangue. «Si tratta di un grande impegno e di una costante consapevolezza per garantire che mio figlio, oggi 15enne, possa prendere le decisioni giuste per avere una vita in salute».

Da quando al figlio è stata diagnosticata la malattia, Usher si è attivato, diventando anche testimonial, come nel caso di una campagna Sanofi. «Dal giorno in cui a mio figlio è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, non ho più smesso di pensare a questa malattia e a cosa sarebbe accaduto se l’avessimo scoperto prima – ha raccontato il cantante -. Il coraggio di mio figlio mi guida ogni giorno e la mia speranza nella collaborazione con Sanofi è quella di ispirare altre famiglie in questo importante lavoro di cura. Non aspettate di vedere i sintomi. Sottoponetevi allo screening per il diabete di tipo 1 subito, in modo da essere preparati a ogni eventualità».











© RIPRODUZIONE RISERVATA