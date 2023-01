Uso beni comuni condominio/ Modifiche senza consenso: cosa si può toccare?

Ancora troppo poca chiarezza riguardo l’uso dei beni comuni in condominio. Sono tanti i condomini che non sanno cosa è valutabile “in comune” e cosa invece verrebbe escluso dalla collettività. Ecco dunque, che riteniamo opportuno far chiarezza per evitare che possano nascere ulteriori discussioni.

Le occasioni sollevate in tribunale, davanti alla Corte di Cassazione, sono quasi sempre le stesse. Condomini che lamentano e accusano di altri vicini, che hanno installato o apportato modifiche a loro dire essenziali da ottenere come permesso. Ma sarà davvero così? Vediamo insieme alcuni casi reali.

Bonus docenti da 500 euro/ Spetta anche ai precari? Ecco la risposta definitiva

Uso beni comuni condominio: facciamo chiarezza

Per chiarire bene gli aspetti dell’uso dei beni comuni in condominio, vorremmo riportare alcune situazioni realmente accadute. Il Codice Civile ci ricorda quali sono le parti che potremmo definire “di comune accordo. Per farlo, ricorriamo al testo che cita le seguenti parole: e condizioni

Arretrati bollo auto/ Aumento del +4% rispetto al 2022, quanto si paga?

“[…] il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate” (art. 1117 n. 1 c.c.).

Ma per essere ancora più specifici, dobbiamo consultare l’Articolo 1117 Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), in cui si discute su quelle che sono le parti comuni di un condominio. Per la precisione, la Corte definisce “comuni”, tutte quelle parti che sono indispensabili per garantire le funzionalità essenziali del condominio.

Bonus trasporti 2023/ Come è cambiata la misura e quali sono i nuovi requisiti

In uno dei numerosi casi portati in tribunale, ricordiamo quello in cui un condomino riteneva che sottoscala del pian terreno, e del pianerottolo del primo piano, non fossero beni comuni e che avrebbe potuto apportare modifiche secondo il suo piacere.

Ma in base a quel che abbiamo spiegato, questi elementi farebbero parte dell’uso dei beni comuni di un condominio, dunque ogni variazione dovrebbe essere approvata previo consenso dell’assemblea condominiale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA