USS Indianapolis/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 31 gennaio 2021)

USS Indianapolis sarà trasmesso da Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 31 gennaio, a partire dalle ore 21:25. La pellicola è stata prodotta nel 2016 negli Stati Uniti d’America dalle case cinematografiche Hannibal Classic e USS Indianapolis Production mentre la distribuzione al cinema è stata curata dalla M2 Pictures. La regia del film è stata affidata a Mario Van Peebles con il soggetto e la sceneggiatura scritti da Richard Rionda del Castro.

Il montaggio è stato eseguito da Robert A. Ferretti con le musiche di Laurent Eyquem mentre nel cast sono presenti Nicolas Cage, Tom Sizemore, Matt Lanter, Thomas Jane, James Remar e Adam Scott Miller.

USS Indianapolis, la trama del film

In USS Indianapolis siamo nell’anno 1945 con il mondo alle prese ancora con la tragedia del secondo terribile conflitto mondiale. Un incrociatore della marina americana conosciuto col nome di USS Indianapolis, si muove nelle acque oceaniche sotto il comando dell’esperto capitano Charles McVay. La missione dell’incrociatore è particolarmente importante per l’esito del conflitto in quanto deve trasportare verso l’isola di Tinian e la prima bomba atomica Little Boy: una missione segretissima che sarà cruciale per consentire all’esercito americano di avere la meglio su quello giapponese. Infatti, quella stessa bomba dovrà essere utilizzata per bombardare la città di Hiroshima.

La missione è anche complicata dal punto di vista logistico in quanto per via della segretezza e della capacità di raggiungere un’elevata velocità di crociera, l’incrociatore non può disporre di alcun genere di scorta, il che lo espone a possibili attacchi da parte dei nemici. Purtroppo la nave mentre si trova in viaggio nel Mar delle Filippine e dopo aver sbarcato il proprio carico, il giorno del 30 luglio 1945 viene attaccata da un sottomarino giapponese e silurata. L’attacco viene portato con estrema maestria e costringe la nave ad affondare. I 300 membri dell’equipaggio insieme al loro capitano finiscono così in fondo al mare, mentre gli altri 800 restano bloccati in mare per cinque interminabili giorni senza poter disporre di acqua e di cibo.

Per loro la tragica fine in quella parte dell’Oceano Pacifico ci sono tantissimi squali pronti a uccidere tutti gli uomini rimasti ancora in vita. Disperatamente vengono inviati i segnali di SOS da parte dell’equipaggio, ma purtroppo sono ignorati dalle stazioni radio americane temendo che siano dei diversivi da parte delle forze giapponese. Nel corso dei giorni la gran parte dei sopravvissuti muore divorata dagli squali oppure per disidratazione.

Al quinto giorno dopo il naufragio arrivano finalmente i soccorsi e vengono portati in salvo soltanto 317 uomini, tra cui il capitano il quale viene sottoposto a una dura condanna per negligenza. Ci sarà un lungo e duro processo nel quale in parte il capitano saprà far valere le proprie ragioni.

