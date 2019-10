USS Indianapolis/ Video, su Rete 4 il film Nicolas Cage (oggi, 13 ottobre 2019)

Il film USS Indianapolis arricchisce il palinsesto televisivo di Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 13 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:25. Stiamo parlando di una pellicola che è stata realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America con la regia di Mario Van Peebles mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Richard Rionda del Castro. Il film è basato su fatti realmente accaduti e racconta la storia dell’incrociatore militare affondato durante la Seconda Guerra Mondiale e dei suoi uomini. La pellicola può vantare nel proprio cast diversi attori di un certo successo non solo nazionale ma anche internazionale come nel caso di Nicolas Cage, Tom Sizemore, Matt Lanter, Thomas Jane e James Ramer.

USS Indianapolis, la trama del film

1945. La Seconda Guerra Mondiale si sta consumando anche sul fronte del Pacifico tra gli Stati Uniti e il Giappone. Una guerra estremamente complessa che il governo americano ora vuole cercare di vincere in maniera definitiva grazie alle innovazioni introdotte dalla tecnologia in ambito militare e in particolar modo con la realizzazione della prima bomba atomica conosciuta con il termine Little Boy destinata poi ad essere lanciata su Hiroshima. La bomba attraverso la missione segretissima verrà trasportata da un incrociatore americano il cui capitano dovrà cercare di raggiungere un punto prefissato senza dare troppa attenzione al nemico tant’è che non sarà prevista alcuna scorta per la stessa nave. Insomma l’incrociatore dovrà fare esclusivamente conto sulle proprie capacità e soprattutto sugli oltre 800 componenti del suo equipaggio. Tuttavia non appena lascia i mari controllati dagli Stati Uniti d’America viene bombardato da una serie di navi giapponesi, lasciando più di 800 uomini in mare. Purtroppo in ragione della segretezza della missione e quindi delle poche informazioni a disposizione degli altri componenti dell’esercito degli Stati Uniti non sarà possibile raccogliere il messaggio di aiuto e di SOS lanciato dalla stessa nave nonostante precedentemente il capitano della nave avversaria giapponese avesse segnalato l’abbattimento di un incrociatore con richiesta di recupero dell’equipaggio. Il recupero avverrà alcuni giorni più tardi e permetterà di portare in salvo circa 300 uomini, sottoposti poi a un processo militare.

Il trailer del film





