Usuelli vs Gallera su contagi scuola/ “I suoi dati sono un bluff, Dad scelta umorale”

L’assessore al welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, e il capogruppo in consiglio regionale di +Europa, Michele Usuelli, si sono scontrati a distanza sui numeri riguardanti l’infezione covid nelle scuole lombarde. Stando a quanto riferisce orizzontescuola.it, il radicale avrebbe interrogato la giunta sulle “evidenze scientifiche e le analisi dell’andamento dei contagi in ambiente scolastico alla base dell’ordinanza con cui il 21 ottobre è stato reintrodotto l’obbligo della didattica a distanza per le scuole superiori lombarde”. Gallera ha replicato: “A fine ottobre nelle scuole secondarie della regione abbiamo 492 sezioni, 8.647 alunni e 181 operatori scolastici coinvolti, nelle scuole medie 298 sezioni per 5.113 alunni e 215 operatori, alle primarie 415 sezioni per 6.564 alunni e 553 operatori, all’infanzia 138 sezioni per 2.376 alunni. Stando alla valutazione empirica di quanto successo la scuola superiore è quella col maggior numero di alunni coinvolti”.

USUELLI VS GALLERA: SCONTRO IN CONSIGLIO REGIONALE SULLA SCUOLA

Di conseguenza, alla luce di questi numeri, si è deciso di sospendere le lezioni in presenza, alla luce del fatto che “anche il nostro comitato di esperti – ha proseguito l’assessore al welfare – ha confermato che scuola, tpl e aggregazione serale sono i luoghi principali di propagazione del virus e su questo noi siamo intervenuti”. Peccato però che la pensi diversamente Usuelli, che ha puntato il dito nei confronti di Gallera, parlando di “bluff. I dati che cita non si riferiscono ai positivi – ha aggiunto – ma ai quarantenati” a dimostrazione che “la scuola non solo è un luogo sicuro ma grazie alla sicurezza del sistema scuola noi riusciamo a fare un tracciamento dei contatti e a mettere 8.000 studenti in quarantena, proprio grazie al fatto che vanno a scuola. La sua valutazione è empirica e noi siamo stufi delle scelte umorali”. La scuola e la didattica a distanza sono ormai da giorni oggetto di discussione, e nel nuovo Dpcm tutte le scuole secondarie di secondo grado dovrebbero passare alla Dad, mentre elementari e medie dovrebbero continuare le lezioni in presenza.



