Utah, monolite scomparso: ora c’è piramide/ Video: oggetto rimosso da “sconosciuti”

Dal misterioso monolite di metallo ad una piramide. Succedono cose strane in questi giorni nel deserto dello Utah. Quel monolite che aveva scatenato diverse ipotesi in merito alla sua apparizione è scomparso altrettanto misteriosamente. I media locali raccontano che al suo posto sono stati rinvenuti una piramide di metallo con dei sassi impilati. Secondo quanto trapelato dall’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah, ci sarebbero dei «rapporti credibili» secondo cui il monolite era stato rimosso da «sconosciuti» venerdì. L’ufficio in questione ha spiegato di non aver rimosso la struttura, essendo considerata una «proprietà privata». Ma ha pure evidenziato in merito a tutta la vicenda che non si sta indagando su tali crimini, in quanto sono gestiti dall’ufficio dello sceriffo locale. Era il 18 novembre quando funzionari locali avvistavano un lucido pilastro triangolare sporgere per 3 metri e mezzo dalle rocce rosse dello Utah meridionale.

UTAH, MONOLITE SCOMPARSO: SPUNTA PIRAMIDE

I funzionari si erano però rifiutati di rivelare la posizione dell’oggetto per paura che i turisti potessero radunarsi nella landa selvaggia, ma alcuni esploratori erano stati comunque in grado di rintracciarlo. La notizia nel frattempo è diventata subito virale. Molti hanno notato che l’oggetto è simile agli strani monoliti alieni apparsi nel classico film di fantascienza di Stanley Kubrich “2001: Odissea nello spazio”. Ma alcuni osservatori hanno evidenziato la somiglianza con il lavoro d’avanguardia di John McCracken, artista statunitense che visse per un certo periodo nel vicino New Mexico e che è morto nel 2011. In ogni caso è stata aperta un’indagine per capire chi avesse collocato il monolite proprio lì, visto che installare oggetti su terreni pubblici senza autorizzazione è illegale nel territorio dello Utah. Ma ora il mistero si infittisce, perché quello strano monolite di metallo comparso nel deserto è sparito e al suo posto è stata rinvenuta una piramide di metallo con dei sassi nello Utah.

