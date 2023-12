Utenze casa in affitto/ Sospensione per morosità? Rischi del proprietario (20 dicembre 2023)

Le utenze di una casa in affitto – salvo patti diversi – vanno pagate dal conduttore. Ma cosa succederebbe qualora l’inquilino diventasse moroso, e il proprietario decidesse per sua volontà, di sospendere i servizi erogati fino a quel momento?

A parlare come di consuetudine, è la Legge. Così come per la ripartizione delle spese condominiali, anche le utenze tra inquilino e conduttore, potrebbero diventare un oggetto di reclamo e problemi. Tuttavia, delle scelte inappropriate, potrebbero generare un “reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.

Utenze casa in affitto: il rischio del locatore

Immaginando un contesto in cui, le utenze di una casa in affitto siano a carico del conduttore, e che lo stesso risulti “moroso” per non averle onerate, fa testo l’ex articolo 392 del Codice penale, che cita quanto segue:

Questo significa che la sospensione dei servizi da parte del locatore, neanche a fronte di una eventuale morosità, potrà giustificare tale comportamento, che comprenderebbe un rischio di denuncia del conduttore nei confronti del proprietario dell’immobile (con tutte le giustificazioni più plausibili del caso).

L’unica azione che il proprietario di casa potrà intraprendere, è quella di procedere con lo sfratto, i cui tempi sono altrettanto lunghi. Inoltre, così come sancito dall’articolo 1575 del Codice civile, il locatore deve provvedere a consegnare l’immobile in un “ottimo stato”, garantendo tramite l’adeguata manutenzione, alla sua conservazione.

Vige il principio che, in assenza delle utenze (per cui il conduttore risulti moroso), questa conservazione venisse a mancare, nonostante l’inadempimento del proprietario di casa, sarà quest’ultimo stesso a doverne pagare le conseguenze di un’azione non ammessa dalla Legge.

Suggeriamo ai legittimi proprietari di immobili, di intestare le utenze di una casa in affitto ai conduttori, evitando problematiche di varia natura.











