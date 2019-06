UTERO IN AFFITTO/ Il medico: “le donne oggi possono evitare il peso della gravidanza”

I suoi migliori pazienti sono le star del mondo dello spettacolo, d’altro canto la clinica di cui è proprietario si trova a Los Angeles, dove c’è Hollywood. Da 25 anni il Pacific Fertility Center crea felicità, come dice lui, il dottor Vicken Sahakian, grazie al fatto che in California la pratica della maternità surrogata è legale. Non solo: chi dona il proprio sperma viene pagato, sembra anche bene. Dunque, visto che siamo in America, ogni business è un business. Parlando in una intervista con il quotidiano inglese The Guardian, lui lo ammette candidamente: “Se hai soldi avrai un figlio” aggiungendo che però il suo obbiettivo finale “è portare felicità a qualcuno”. Ovviamente le donne sfruttate e usate come portatori di figli che non vedranno mai non contano, anche se ci si domanda quante lo facciano per vero bisogno di soldi o per poterne guadagnare di facili. Costo di un figlio tutto compreso: circa 150mila dollari.

LA MAMMA PIU’ ANZIANA DEL MONDO

Oltre le star di Hollywood anche clienti dalla Cina e dall’Europa dove la maternità surrogata è vietata o molto limitata. Sono gente di ogni razza e di ogni tendenza sessuale, molti sono gli omosessuali: “Credo in questo tipo di scienza, credo nel bilanciamento familiare, nella selezione di genere, nella selezione di embrioni anormali, nell’utilizzo di donatori di ovuli, donatori di sperma”. I medici nazisti non avrebbero saputo esprimersi meglio. Oggi si è aperta poi una nuova frontiera, si legge ancora nell’articolo: quella delle donne che possono tranquillamente avere figli in modo naturale ma vogliono evitare il fastidio della gravidanza. Non hanno nessun motivo medico per la maternità surrogata, solo non vogliono rimanere incinte. Devono pesare alla carriera e poi sai che noia nove mesi di gravidanza? Basta avere una ragazzina a disposizione pronta a fornire l’utero. Tra i suoi record, il dottor Sahakian ha anche quello di aver portato a termine la gravidanza della donna più anziana al mondo, una spagnola che ha avuto due gemelli una settimana prima di compiere 67 anni. D’altro canto, se hai i soldi puoi avere tutto quello che vuoi. E’ il sogno americano.

