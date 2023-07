Utopia, da oggi l’atteso album di Travis Scott/ Video, il rapper annuncia concerto a Pompei

E’ uscito oggi, alla mezzanotte di venerdì 28 luglio 2023, il nuovo atteso disco di Travis Scott, leggasi Utopia. L’album è disponibile sulle principali piattaforme di streaming nonché ne negozi di dischi e sullo store dello stesso rapper, e prevede cinque diverse copertine. “Preparatevi a entrare nel Circus Maximus, un’odissea visiva sconvolgente attraverso il mondo. Intessuta dai suoni dell’album che fanno vibrare gli altoparlanti. Il film è un viaggio surreale e psichedelico. Unisce un collettivo di registi visionari di tutto il pianeta in un’esplorazione caleidoscopica dell’esperienza umana e del potere dei paesaggi sonori”.

Così viene descritto il video che è uscito in contemporanea appunto con Utopia, e che ovviamente alza l’hype nei confronti dello stesso lavoro, attesissimo da anni dai fan e dagli addetti ai lavori. La prima traccia rilasciata è stata K-Pop, canzone che Travis Scott ha realizzato assieme a tre mostri sacri della musica, a cominciare da The Weeknd, quindi Bad Bunny e arrivando a La Flame, un brano che sta già registrando record di ascolti in tutto il mondo. Al progetto ha lavorato anche Pharrel Williams, che ha aiutato appunto Travis Scott nella realizzazione di Utopia, e in contemporanea al lancio dell’album l’artista americano ha annunciato anche una notizia a dir poco sublime per i fan italiani: un nuovo live nel nostro Paese, precisamente a Pompei, in quel di Napoli.

UTOPIA, NUOVO ALBUM DI TRAVIS SCOTT E NUOVO CONCERTO IN ITALIA

Non sono state fornite notizie ufficiali in merito, a cominciare dalla data della vendita, di conseguenza non è dato sapere quando si terrà il concerto e quindi quando sarà possibile acquistare i biglietti per lo show. In ogni caso sul web si parla di un possibile live unplugged, anche se al momento, come appena spiegato, non vi sono notizie ufficiali.

Travis Scott ha estasiato il pubblico italiano poche settimane fa, esibendosi in occasione degli iDays di Milano, con migliaia di persone presenti da ogni angolo dello stivale. Da segnalare infine che il rapper doveva esibirsi anche alle Piramidi di Giza ma il live è stato annullato all’ultimo.

