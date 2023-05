Uzedy, FDA approva farmaco contro schizofrenia/ “Sarà iniettabile, prezzo da 1.232$”

La statunitense Food and Drug Administration ha approvato un farmaco per trattare la schizofrenia negli adulti. Si tratta di UZEDY, che è il primo farmaco a presentare una formulazione sottocutanea a lunga durata d’azione di risperidone. È basato su una tecnologia copolimerica di proprietà di MedinCell che funziona controllando il rilascio costante di risperidone, un farmaco antipsicotico di seconda generazione sviluppato dall’azienda farmaceutica belga Janssen Pharmaceutica.

L’annuncio dell’approvazione di questo farmaco iniettabile contro la schizofrenia da parte della Food and Drug Administration è stato dato da Teva Pharmaceutical Industries Ltd. e dalla stessa MedinCell. Tramite il trattamento UZEDY, le concentrazioni terapeutiche di risperidone nel sangue si raggiungono entro 6-24 ore dall’iniezione di una singola dose. La notizia è stata rilanciata anche dal Jerusalem Post. Il presidente e CEO di Teva, Richard Francis, nell’annuncio relativo all’approvazione del farmaco contro la schizofrenia ha parlato di “pietra miliare” e di “importante nuova opzione terapeutica” che “può ridurre il rischio di ricaduta”. In particolare, ha annunciato che tra gli obiettivi dell’azienda c’è “sostenere il maggior numero possibile di persone con malattie mentali e disturbi neurologici”.

FDA approva farmaco contro schizofrenia Uzedy: “in commercio nelle prossime settimane. Costo…”

Farmaco per trattare e contrastare la schizofrenia nei pazienti adulti, arriva l’approvazione da parte della Food and Drug Administration per UZEDY. Come si legge sul Jerusalem Post, il CEO di MedinCell Christophe Douat ha definito questo un “momento fondamentale” per l’azienda, aggiungendo che “il raggiungimento della fase commerciale della nostra tecnologia segna l’inizio di una nuova era per MedinCell”, un momento definito “emozionante”.

MedinCell ha sviluppato la tecnologia alla base del farmaco UZEDY contro la schizofrenia per oltre vent’anni, dopo un primo rifiuto da parte di FDA avvenuto lo scorso anno. UZEDY sarà disponibile negli Stati Uniti “nelle prossime settimane”, ha fatto sapere MedinCell durante l’annuncio, a un costo all’ingrosso compreso tra 1.232 e 3.080 dollari al mese, a seconda del dosaggio. Il farmaco potrà essere somministrato a intervalli di uno o due mesi alle persone adulte che soffrono di schizofrenia.

