Uzi Lvke, chi è il rapper romano sul palco del Concertone del Primo Maggio 2024/ Malattia e fidanzata

Chi è Uzi Lvke: vero nome e carriera

Come ogni anno, anche quest’anno, sul palco del Concertone del Primo Maggio, non mancheranno i giovani artisti accanto ai mostri sacri della musica italiano. Tra gli artisti più attesi c’è anche il rapper Uzi Lvke che ha esordito sul palco del Concertone lo scorso anno e che torna anche quest’anno. Nato e cresciuto nella periferia romana nel 1998, Luca Sampieri, questo il vero nome del rapper, è cresciuto con la mamma e i fratelli. L’infanzia non è stata facile perché “mamma mi ha cresciuto da sola. Con fatica, perché non è facile crescere tre figli da sola“, ha raccontato in un’intervista rilasciata a maggio 2023 ai microfoni de Il Messaggero.

Nella musica, tuttavia, ha trovato la sua strada e, nel 2018, con il video di ‘Corviale Freestyle’, capisce di poter trasformare la passione per la musica in un lavoro. In un solo giorno, il video raggiunge 10mila visualizzazione e così arriva anche il messaggio di Achille Lauro che, cresciuto Corviale come Uzi Lvke lo contattò per entrare nella sua scuderia.

Uzi Lvke: la malattia e la vita privata

Nelle canzoni che oggi porterà anche sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, Uzi Lvke canta se stesso, le sue esperienze ma anche il dolore per quella malattia che gli ha fatto capire, sin da piccolo, quanto possa essere crudele il mondo. Il rapper, infatti, dall’età di quattro anni soffre di asma. Oggi ha imparato a conviverci, ma non è stato facile affrontare il tutto soprattutto per le prese in giro degli altri bambini. “Un giorno mia madre mi trovò steso sul letto, cianotico. Mi caricò sulle spalle e mi portò al pronto soccorso. La diagnosi del medico fu chiara. A scuola mi portavo in classe l’inalatore. Gli altri ragazzini mi prendevano in giro. Oggi ho imparato a conviverci, anche grazie alle cure“, ha raccontato al Messaggero.

Con la musica, dunque, il giovane artista esprime le sue paure, il dolore affrontato, ma anche le sue emozioni anche se, ad oggi, non si sa che posto occupi l’amore nella sua vita. Molto schivo e riservato, infatti, usa i social soprattutto per lavoro e non si sa se abbia o meno una fidanzata.













