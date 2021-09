V per vaccinated, la felpa di Valentino pro vaccino/ “La libertà va sempre tutelata”

La maison d’alta moda Valentino ha deciso di collaborare attivamente alla campagna di vaccinazione attraverso la felpa “V” per “vaccinated”. Una frase in rosso che campeggia su una felpa di colore nero con tanto dell’iconico logo di Valentino. In collaborazione con Unicef il marchio di lusso tricolore sta portando avanti il progetto charity (V)Vaccinated, mettendo in vendita attraverso il proprio negozio online Valentino.com, una felpa che è già stata indossata dal direttore creativo del brand, Pierpaolo Piccioli.

La felpa è stata creata dall’artista pop americano Cloney, e tutti i ricavati della vendita verranno donati a sostegno del programma Covax, attraverso cui Unicef punta a consegnare ben 2 miliardi di dosi di vaccini alle popolazione più povere, di modo da stoppare definitivamente la circolazione del covid. “Vaccinarsi è il modo più efficace per combattere questa pandemia globale – sottolinea Piccioli, che ha comprato 5 felpe con V per vaccinated, regalandole ai suoi amici più cari fra cui anche l’artista Lady Gaga – così come un simbolo di rispetto verso gli altri e di responsabilità sociale”.

VALENTINO E LA FELPA PRO VAX: “LA LIBERTA’ VA SEMPRE TUTELATA”

“Non ci si può nascondere dietro il concetto di libertà – ha proseguito Piccioli – decidendo di non vaccinarsi. La libertà va sempre tutelata, e tutti dobbiamo lottare per la libertà ma nel rispetto altrui: la libertà di essere noi stessi, la libertà di pensiero, la libertà dell’amore, la libertà di esprimere e lottare per le proprie idee. Purtroppo non tutti i Paesi hanno pari accesso ai vaccini contro il Covid. Con questa collaborazione Valentino sostiene Unicef nella sua missione di consegnare i vaccini salvavita contro il Covid-19”.

Jacopo Venturini, amministratore delegato di Valentino, ha aggiunto: “Garantire un accesso equo a livello globale ai vaccini Covid-19, in particolare per gli operatori sanitari in prima linea e quelli più a rischio, è la possibilità migliore che abbiamo per salvare vite umane, garantire che le economie possano ripartire, e fornire alle famiglie l’accesso ai servizi sanitari, educativi e di protezione di cui hanno bisogno. E’ per questo che chiediamo a tutti, ovunque, di unirsi alla corsa per porre fine alla pandemia”.



