Va a dormire col mal di testa: morta nel sonno/ 21enne stroncata da meningite

Terribile tragedia avvenuta nel Regno Unito, dove una 21enne, dopo essere andata a letto con un forte mal di testa, è stata ritrovata la mattina seguente morta. La notizia è riportata dall’edizione online de Il Fatto Quotidiano che a sua volta ha citato il tabloid britannico Sun, ed ha come protagonista, suo malgrado, la 21enne Jessica Cain, originaria di Gateshead. Ad ucciderla nel giro di qualche ora una meningite fulminante. La ragazza era tornata a casa la sera prima di morire con un forte mal di testa, e per provare a farselo passare aveva preso del paracetamolo, come accade spesso e volentieri in quei casi. Peccato però che la mattina seguente, quando la madre Sheila è andata per svegliare la figlia, entrando nella sua stanza da letto,abbia trovata questa priva di vita, un cadavere. La madre ha immediatamente chiamato i soccorsi e nel contempo ha provato a rianimare la 21enne, ma a nulla sono valsi i vari tentativi, visto che la giovane era già morta da tempo.

MORTA NEL SONNO DOPO FORTE MAL DI TESTA, LA MAMMA “PENSAVAMO AD UN INFARTO”

“Abbiamo scoperto la causa della sua morte cinque giorni dopo – le parole della madre al Sun – quando abbiamo ricevuto una telefonata del coroner. Prima di allora non avevamo assolutamente idea di cosa fosse successo. Mi è passato di tutto per la mente. Ci chiedevamo se avesse avuto un’emorragia cerebrale o un infarto. Siamo rimasti scioccati quando abbiamo scoperto che si trattava di meningite. Non si poteva far nulla per salvarla. Nessuno di noi può credere che se ne sia andata”. Jessica studiava Art Therapy all’università del Derby con specializzazione in assistenza e cura ai malati di autismo, e viveva assieme alla mamma, al patrigno e alla cagnolina Lily. La sera prima di morire era tornata a casa molto stanca e provata: “Le ho detto di mettersi a letto – ha spiegato ancora la mamma – erano circa le 19 quando è andata a dormire, ma poi l’ho rivista anche più tardi. Mi ha detto che sarebbe andata dal dottore se non si fosse sentita meglio e poi ci siamo salutate. Nessuno poteva sospettare nulla. Il mal di testa è un disturbo abbastanza comune”.

