Va pensiero, il coro nell'opera Nabucco di Giuseppe Verdi: gli ebrei piangono per la lontananza di Gerusalemme dopo essere stati imprigionati

Il grandissimo successo del Nabucco di Giuseppe Verdi è dovuto alla trama, alla forza dei personaggi ma anche inevitabilmente alle musiche e ai cori pensati dal grande compositore italiano. Tra i cori più apprezzati e soprattutto sopravvissuti al tempo c’è il “Va pensiero”, collocato nella terza parte del Nabucco stesso. Il coro, ideato da Giuseppe Verdi, è situato nella terza parte dell’opera lirica e viene cantato dagli ebrei, che sono prigionieri in Babilonia dopo la conquista della città da parte del re Nabucodonosor.

Il testo del “Va pensiero” è dunque un coro cantato dagli ebrei, come si evince proprio dalla stessa parafrasi. In apertura di coro, infatti, gli ebrei chiedono al proprio pensiero di volare libero sulle ali dorate, posandosi sui pendii e sulle colline della propria terra amata, la terra natale, che profuma di un’aria “tiepida e deliziosa”. Il pensiero, poi, viene incaricato di salutare le rive del fiume Giordano e le torri di Sion, distrutte. Una patria che viene descritta dagli ebrei come “bella ma perdita” e il ricordo è a loro caro ma doloroso.

“Va pensiero”: la richiesta degli ebrei doloranti

Un grande dolore quello cantato nel “Va pensiero“: gli ebrei, imprigionati in Babilonia dopo la conquista della loro amata terra natale da parte di Nabucodonosor, piangono e cercano di ricordare, almeno con il pensiero, la loro terra d’origine, i suoi fiumi, le torri distrutte, gli ulivi e la sua aria. E, chiedono al Signore forza contro i patimenti: il dolore per il distacco da Gerusalemme è tanto e solamente con il pensiero, gli ebrei sperano di poter continuare ad andare avanti e a combattere proprio per la loro cara terra natia.

L’opera lirica del Nabucco, scritta da Verdi nel 1842, deve il suo grande successo anche alle musiche, oltre che alle tematiche trattate e ai personaggi raccontati. Il brano, d’altronde, è diventato un simbolo della lotta per la libertà e dell’identità nazionale, e la sua potenza musicale lo ha infine reso celeberrimo in tutto il mondo.