Sempre più famiglie non possono permettersi le vacanze, come il 44% di quelle numerose. Ma così aumenta anche il rischio di povertà educativa

Sempre più famiglie italiane con bambini non riescono a permettersi di andare in vacanza l’estate: i numeri di Openpolis-Con i bambini, pubblicati in un rapporto a fine luglio, mostrano che quasi 3 famiglie su 10 con un bambino non possono andare in ferie, arrivando a oltre 4 su 10 per quelle con almeno tre figli. Le famiglie colpite maggiormente da questa situazione sono quelle monogenitoriali, perché nel 2021 quasi la metà non poteva permettersi le vacanze.

La questione va oltre gli aspetti economici, come abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi in un approfondimento in cui si spiega come i bambini siano penalizzati nella crescita educativa e personale. Infatti, hanno meno opportunità di imparare, crescere e socializzare.

Alla difficoltà si somma il fatto che, dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, molte scuole non hanno ancora ripreso in maniera stabile uscite didattiche, visite culturali e gite, aggravando ulteriormente la situazione.

Tra le possibili risposte figurano il rafforzamento dei sostegni economici alle famiglie, la creazione di centri estivi accessibili, politiche di promozione del turismo sociale e servizi territoriali in grado di garantire a bambini e ragazzi occasioni sia educative sia ricreative.

VACANZE, I DATI DELL’ANALISI DI OPENPOLIS-CON I BAMBINI

Secondo le rilevazioni di Openpolis, nell’ultimo anno circa il 28% delle famiglie con un figlio minorenne non ha potuto concedersi nemmeno una settimana di vacanza lontano da casa.

La percentuale cresce al 30% per le famiglie con due figli e raggiunge il 44,4% tra i nuclei con tre o più figli. L’analisi di Openpolis evidenzia una correlazione tra le fragilità familiari e la rinuncia alle vacanze, in particolare nel Sud Italia.

Stando a quanto emerge dalle statistiche Istat, nel Mezzogiorno ci sono più famiglie con un solo reddito, che sono più probabilmente quelle che rinunciano alle vacanze in virtù delle loro difficoltà.