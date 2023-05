Vacanze, 800 euro in più a famiglia per partire/ I prezzi dei voli aumentano del 45%

Le vacanze estive quest’anno costeranno 800 euro in più a famiglia, tanto che molti saranno costretti ad accorciare le ferie in media di uno o due giorni. A rivelarlo, come riportato da Il Sole 24 Ore, è stata una indagine di Federconsumatori elaborata su tre tipologie di partenze di una settimana al mare e in montagna (in albergo quattro stelle) e in crociera.

L’inflazione in Italia ad aprile è arrivata all’8,3% e i rincari stanno toccando diversi settori che condizionano il turismo. I prezzi dei biglietti aerei per i voli nazionali hanno subito una crescita che arriva anche al 45% prenotando adesso per luglio. O dati dell’Osservatorio EY Future Travel Behaviours rivelano che due viaggiatori su tre (la stima è basata su un campione di 5 mila persone che vivono in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) potrebbero cambiare le loro abitudini di viaggio a causa della riduzione del potere d’acquisto. L’intenzione però è quella di farlo ritoccando la durata e la frequenza dei viaggi piuttosto che sacrificando il comfort e la qualità.

Vacanze, 800 euro in più a famiglia per partire: in pochi ci rinunciano

Gli italiani saranno dunque obbligare a rivedere le loro priorità al momento di pianificare le vacanze, dato che queste ultime la prossima estate costeranno in media 800 euro in più a famiglia. Le stime rivelano che una persona su cinque non rinuncerà a partire, a costo di rivedere al ribasso altre voci di spesa.

“I passeggeri in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani, nel primo trimestre 2023, sono cresciuti del 56% rispetto al 2022 e hanno ormai raggiunto il 95% dei volumi pre-pandemia, con una percentuale da record di italiani che farà almeno un viaggio di vacanza nel 2023 (82%)”, ha spiegato Claudio D’Angelo, transportation market segment leader di EY in Italia. Qualcuno, però, sicuramente valuterà l’ipotesi di restare nella propria città e rimandare le ferie lontano da casa a tempi migliori. La buona notizia, in tal senso, è che i rincari per gli spostamenti in auto e coi traghetti non sono esorbitanti.

