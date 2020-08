Vacanze a Ischia/ Su Rete 4 il film con Vittorio De Sica (oggi, 16 agosto)

Vacanze a Ischia va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 16 agosto, a partire dalle ore 16:25. Si tratta di una pellicola realizzata del 1957 in Italia ma con la coproduzione anche di altre nazioni tra cui Francia e Germania. La regia del film è stata affidata a Mario Camerini con soggetto scritto da Leo Benvenuti e Piero De Bernardi mentre per la sceneggiatura hanno dato il proprio contributo anche Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Alessandro cicognini con il montaggio di Giuliana Attenni mentre nel cast figurano Vittorio De Sica, Isabelle Corey, Antonio Cifariello, Nadia Gray, Myriam Bru e Paolo Stoppa.

Vacanze a Ischia, la trama del film

Ecco la trama di Vacanze a Ischia. Nella splendida isola d’Ischia tantissime persone vanno rilassarsi grazie a spiagge dorate e un mare cristallino oltre che in ragione delle tante strutture ricettive presenti. Durante una calda estate degli anni 50 si intrecciano le vicende di diversi personaggi che si troveranno ad avere a che fare con diverse problematiche. In particolare, arriva un avvocato di grande professionalità che dopo un intero anno di stress accumulato in tribunale, cerca tanto relax e riposo. Tuttavia, ben presto la sua vacanza nell’isola di Ischia si trasformerà in un vero e proprio incubo in quanto teme di essere stato il principale responsabile della morte di uno scugnizzo di origini napoletane dopo aver buttato in mare una moneta che ha indotto il ragazzo nel fare lo stesso.

Nelle vicende isolane c’è anche quella che riguarda un ingegnere che seppur abbia un animo estremamente tranquillo, si vede costretto a non poter apprezzare questo periodo di relax in ragione di alcuni giorni che architettano alle sue spalle un scherzo davvero meschino facendogli credere che sua moglie lo tradisca con un giovane del posto.

Questo farà crollare tutte le certezze su cui era fondata la vita dell’ingegnere il quale si ritroverà in situazioni a dir poco incresciose. Gli stessi giovani, inoltre, dovendo fare i conti con problematiche di natura economica decidono di organizzare anche delle vere e proprie truffe nei confronti di alcuni turisti organizzando delle finte zone termali dove possono ricomprare il proprio animo e il proprio corpo. Questa truffa costerà una denuncia e quindi un arresto con tanto di possibile processo se non fosse per l’intervento dell’ingegnere il quale si dimostra clemente nei loro confronti permettendo loro di ritrovare la libertà.

Nelle vicende di questi ragazzi c’è anche una relazione amorosa che vede protagonista uno di loro con una bella infermiera. Tutte queste vicende s’intrecciano con quella di una giovane coppia di sposi in crisi che hanno deciso di trascorrere qualche giorno nell’isola d’Ischia anche per riprendere un certo feeling. Tuttavia, il giovane marito dovrà prendere atto di come la propria moglie è del tutto insensibile al fascino di un giovane marinaio del luogo con tutte le conseguenze del caso.



