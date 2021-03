Vacanze ai Caraibi/ Su Italia 1 il film con Christian De Sica (oggi, 11 marzo)

La programmazione televisiva Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, giovedì 11 marzo, alle ore 21:20 la messa in onda della commedia “Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale”. Si tratta di una pellicola prodotta è realizzata in Italia nel 2015 da Medusa Film in collaborazione con tante altre case cinematografiche mentre la regia è stata affidata a Neri Parenti il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto riguarda la stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, Marco Martani, Domenico Saverni e Christian De Sica. Fanno parte del cast lo stesso Christian De Sica, Massimo Ghini, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera, Angela Finocchiaro e Maria Luisa De Crescenzo.

Vacanze ai Caraibi, la trama del film

La commedia è composta di tre episodi intrecciati.

Mario, benestante di Roma, è finito in bancarotta. Per non preoccupare la moglie Gianna decide di vendere la villa ai Caraibi, intestata alla giovane figlia Anna Pia. Giunti sull’Isola i due coniugi scoprono che la figlia vuole sposare Ottavio, un uomo molto più grande di lei. Inizialmente contrati, Mario e Gianna cambiano idea quando scoprono che Ottavio è molto ricco e potrebbe risolvere i loro problemi economici. In realtà anche il futuro sposo è uno squattrinato. Sara Anna Pia a risolvere la situazione.

Fausto e Claudia si incontrano su una nave da crociera e si innamorano. Lasciano i rispettivi compagni per stare insieme, ma il loro amore dovrà affrontare numerosi ostacoli.

Adriano, patito di tecnologia moderna, naufraga su un’isola deserta dove non c’è campo per il cellulare.



