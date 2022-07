Vacanze ai Caraibi/ Su Rete 4 il film con Christian De Sica e Luca Argentero

Vacanze ai Caraibi, film di Rete 4 diretto da Neri Parenti

Vacanze ai Caraibi sarà trasmesso su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 di oggi, 31 luglio 2022. Il film del 2015, della durata di 100 minuti, è stato diretto da Neri Parenti che ha collaborato anche alla stesura della sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi, Marco Martani, Domenico Saverni e Christian De Sica.

Quest’ultimo è protagonista con nel cast al suo fianco anche Massimo Ghini, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera, Angela Finocchiaro, Maria Luisa De Crescenzo, Cristina Marino, Francisco Cruz e Lucia Guzzardi. Girato tra Bayhibe, Repubblica Dominicana e La Romana vanta una parte sulla nave Costa Fortuna di Costa Crociere. Ha incassato quasi sette milioni e mezzo di euro risultando il terzo nell’anno di uscita, il 2015. La critica l’ha un po’ demolito considerandolo il solito cinepanettone privo di comicità e ormai in scia con gli altri.

Vacanze ai Caraibi, la trama del film

Passiamo a leggere la trama di Vacanze ai Caraibi. Sono tre gli episodi che compongono questo film, intrecciandosi e andandosi a mescolare. Mario è un uomo benestante di Roma che ha nascosto però di essere caduto in disgrazia alla moglie. Decide così di vendere la villa ai Caraibi che era stata intestata a loro figlia Anna Pia. Arrivato sull’isola però scopre che la figlia sta per sposare un uomo molto più vecchio di lei che si chiama Ottavio.

Mario e Gianna, la moglie, sono contrari a questa unione ma poi scoprono le immense ricchezze che appartengono all’uomo e che potrebbero cambiare loro la vita. Non sanno però che Ottavio sta bluffando e in realtà è uno squattrinato in cerca di sistemazione attraverso il matrimonio. Fausto e Claudia invece fanno scoppiare la passione su una nave da crociera e decidono così di lasciare i loro rispettivi compagni per volare via non si troveranno di fronte a una vita molto diversa per loro. Adriano finirà naufrago su un’isola.

Il video del trailer di Vacanze ai Caraibi













