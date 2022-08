VACANZE ANTI-SPRECO/ Con le Magic Box estive di Too Good To Go

Mettere insieme ben tre esigenze: visitare i luoghi più suggestivi del territorio italiano, fare bene all’ambiente e risparmiare. Questo l’obiettivo delle nuove Guide con cui Too Good To Go intende aiutare a recuperare cibo ancora buono, ma già candidato a finire nella spazzatura, anche nelle località di vacanza. Un manuale, insomma, per vivere un’estate anti-spreco, nel quale sono indicati gli esercenti e i supermercati che aderiscono all’iniziativa a Roma, Cagliari, Venezia, Verona e nella Riviera Ligure di Levante.

I visitatori potranno così perdersi tra un trancio di pizza da BONA – Pizza romana in teglia, ammirando le fontane di Piazza Navona a Roma; un assaggio delle paste tradizionali sarde della bottega Sa Medidda Pane e Dolci Sardi di Cagliari e un cono a Venezia da Gelato Fantasy davanti alle bellezze di Piazza San Marco, senza dimenticare un giro per le strade di Verona gustando i dolci della pasticceria Flego e un salto al mare gustando pizza e focaccia di Dal Ponte Pizzeria e Focacceria a Sestri Levante.

Il sistema su cui si basa la proposta estiva di Too Good To Go è quello già collaudato della Magic Box, un contenitore che l’esercente confeziona sulla base dell’invenduto della giornata e che viene proposto a un terzo del prezzo commerciale dei prodotti contenuti al suo interno.

Un saving, quindi, per il consumatore, ma allo stesso tempo un buon gesto per il Pianeta: acquistando una Magic Box alla settimana si può infatti arrivare a risparmiare fino a 400 euro l’anno, evitando lo spreco di 52 kg di cibo, che equivalgono a 130 kg di CO2e non emesse nell’atmosfera.

“Too Good To Go vuole avvicinarsi a tutti coloro che cercano un modo efficace per risparmiare durante questo periodo complesso, senza andare a compromettere il piacere di una vacanza, assieme a quello del buon cibo – afferma Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go –. Considerati gli attuali tassi di inflazione, che sono i più alti che abbiamo visto da decenni, abbiamo voluto fornire un valido strumento di fronte alle sfide monetarie che si stanno presentando, facendo inoltre del bene all’ambiente. Attraverso le Guide per un’estate anti-spreco di Too Good To Go, i nostri utenti potranno infatti scoprire alcuni tra i luoghi più incantevoli della penisola, salvando dell’ottimo cibo”.

Le Guide per un’estate anti-spreco di Too Good To Go sono scaricabili qui.

