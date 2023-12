Vacanze di Natale 2023, consigli di viaggio/ Gite in montagna o città europee: le proposte, ecco dove andare

Le vacanze di Natale 2023 stanno arrivando e in molti non hanno ancora deciso dove andare. Le ipotesi per i viaggi, d’altronde, sono tantissime, anche se i costi spesso mettono un freno ai desideri. Per coloro che non vogliono rinunciare ad allontanarsi da casa, ad ogni modo, abbiamo selezionato qualche soluzione ad hoc. Sia in Italia che all’estero. Le proposte sui viaggi di Natale soddisfano tutti i gusti.

Partiamo da coloro che non vogliono andare oltre i confini nazionali. Gli abitanti del Nord del Paese, in tal senso, sono sicuramente più agevolati. Le mete come Trento e Bolzano infatti sono perfette per chi vuole trascorrere qualche giorno in montagna, in un’atmosfera calda e accogliente. Da non sottovalutare è la presenza di numerosi mercatini di Natale e i villaggi di Babbo Natale, dove è possibile fare acquisti tradizionali e scattare fotografie a tema. Quali sono i più belli? In genere, c’è da precisare, questi vengono allestite nelle maggiori città italiane. Da Verona a Palermo, è sufficiente fare una ricerca sul web per scoprire dove.

VACANZE DI NATALE 2023, ECCO DOVE ANDARE: I MIGLIORI MERCATINI

È da sottolineare però che i mercatini di Natale e i villaggi di Babbo Natale non sono sicuramente una prerogativa del nostro Paese. Anzi. Le persone che trascorreranno le vacanze di Natale 2023 all’estero, sicuramente, troveranno dei luoghi ad hoc da visitare anche lì. Andiamo a scoprire quali sono allora i più caratteristici. I Paesi del Nord, in tal senso, battono tutti. A Rovaniemi, in Finlandia, si trova in tal senso la residenza ufficiale di Babbo Natale. Qui è infatti possibile incontrarlo personalmente e visitare il suo studio o l’ufficio postale dove ogni anno arrivano le lettere dai bambini di tutto il mondo.

Per quel che riguarda invece i mercatini, le classifiche dei più belli mettono invece al primo posto quello di Budapest, in Ungheria. Anche la Polonia però ha una lunghissima tradizione con questi eventi, per cui sono da citare quelli di Danzica e Breslavia, nonché quelli più turistici di Varsavia e Cracovia. In Austria invece c’è Vienna.

VACANZE DI NATALE 2023, ECCO DOVE ANDARE PER CHI AMA LA CITTA’

In molti, anche per le vacanze di Natale 2023, non vogliono smettere di essere turisti nell’animo. È per questo motivo che scelgono le città europee da visitare. In tal senso, c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra i consigli per i viaggi. Le più ambite sono sicuramente le capitali, come Parigi, Berlino, Madrid, Dublino, Lisbona e Bruxelles. Non sono da trascurare anche quelle più fredde come Oslo, Stoccolma ed Helsinki. Le basse temperature non spaventano i visitatori più appassionati.

Per coloro che invece vogliono godersi dei viaggi di vacanza nel vero senso del termine, invece, non sono da escludere le mete calde. Anche a dicembre, infatti, è possibile trovare alte temperature e mare in luoghi come le Maldive, le Bahamas, nella Repubblica Dominicana o in Thailandia. Uno scenario ben distante dal nostro ma comunque apprezzato.











