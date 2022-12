Vacanze di Natale: dove andare/ Le mete più ambite in Europa e nel mondo

Il periodo di Natale, con la sua atmosfera unica e magica, è uno dei momenti in cui aumenta anche esponenzialmente il turismo, tra mete da sogno innevate e paradisi marittimi caldi e soleggiati. Infatti, che si ami il clima freddo, o che si preferisca il caldo tepore di una spiaggia soleggiata, tutti i gusti possono facilmente essere soddisfatti! Se ti stessi chiedendo dove passare le vacanze di Natale, di seguito potrai trovare un esaustivo elenco delle mete preferite, sia in Europa che nel resto del mondo, che soddisferanno sicuramente i tuoi gusti.

Vacanze di Natale, però, significa in moltissimi casi anche settimana bianca, da trascorrere sugli sci, oppure in una baita immersa in un paesaggio innevato, al caldo davanti al camino. Nel caso si preferisse questo tipo di turismo, l’Italia ha tantissime mete ambite a livello mondiale, tra Bolzano (dove ci si può perdere anche tra le bancarelle del magico mercatino di Natale, il più antico d’Italia), Trento, Cortina e Aosta. All’estero ci si può perdere tra i piccoli paesini vicini ad Alpbach, in Austria, oppure nella vicina Svizzera, dove si può apprezzare la “perla delle Alpi”, ovvero Saas Fee. Niseko, in Giappone, infine è una splendida città ai piedi del monte Fuji, che regala delle viste veramente mozzafiato dalle sue piste sciistiche.

VACANZE DI NATALE: TRA LUCI E MERCATINI

Rimanendo nei confini del vecchio continente, le vacanze di Natale possono regalare delle meravigliose mete rinomate proprio per le loro decorazioni natalizie e per i mercatini. Rovaniemi è la meta migliore che si possa scegliere per fare un regalo speciale ai bambini. Il capoluogo della Lapponia, in Finlandia, ospita quella che è a tutti gli effetti la residenza di Babbo Natale, immersa nella più profonda e soffice neve. Le vicine Tallinn, in Estonia, e Praga (Repubblica Ceca) regalano paesaggi altrettanto suggestivi.

Sicuramente un plauso per quanto riguarda le vacanze di Natale spetta anche a Parigi, nella vicina Francia, che in questo periodo si illumina e tinge di bianco, speciale soprattutto per le coppiette in cerca di una magica esperienza. Parlando di Natale, poi, non può che venire in mente anche New York, meta desideratissima che sa soddisfare i gusti di chiunque, anche e soprattutto per una fuga di un paio di settimane, godendosi anche il celebre Capodanno. Come non citare, infine, Berlino, con i suoi oltre 60 mercatini natalizi tradizionali.

METE PER UN NATALE PARTICOLARE

Per chi cercasse delle vacanze di Natale uniche e particolari, nel mondo le mete non mancano assolutamente! Tromsø, semi sconosciuta città norvegese, nel periodo di Natale vive nella particolare condizione della notte permanente. Certo, potrebbe spaventare, ma l’illuminazione delle lucine decorative rende l’atmosfera veramente unica e suggestiva, a patto di armarsi di parecchi strati di vestiti. Chi cercasse un’esperienza “estrema”, il dicembre a Küssnacht, in Svizzera, si tiene la classica “Caccia a Babbo Natale”, composta da una imponente parata di carri.

Per le vacanze di Natale si potrebbe scegliere anche località di Douz, in Tunisia, dove a dicembre le tribù locali tengono un celebre festival che attira turisti da tutto il mondo, nella location particolare del deserto. Honolulu, nelle Hawaii, è una meta altrettanto apprezzata ed ambita per il Natale, dove si possono vivere questi freddi giorni sulle caldissime spiagge, in costume. Infine, Kyoto in Giappone permette di vivere il Natale con uno spirito completamente diverso, abbandonando le tradizioni occidentali, per abbracciare la concezione orientale e buddista del periodo di festa.











