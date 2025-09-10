Sondaggio su vacanze e sindrome da rientro: 3 italiani su 10 a settembre sono in ansia per le spese, invece i giovani per il lavoro e la carriera

POST VACANZE, IL SONDAGGIO SULLA SINDROME DA RIENTRO

Archiviate le vacanze, per gli italiani è tempo di tornare alla vita quotidiana, che è fatta purtroppo anche di timori. Lo si evince dal sondaggio realizzato da Only Numbers e analizzato da Alessandra Ghisleri sulle colonne de La Stampa. Si può parlare di una vera e propria sindrome da rientro che colpisce gli italiani a settembre, quando ci si ritrova a nuove spese da affrontare e responsabilità.

Infatti, 3 italiani su 10 temono tasse (Tari, imposte sui redditi), bollette e manutenzioni della casa rinviate. Invece, per i più giovani la preoccupazione maggiore riguarda lavoro e carriera (50,9%), a differenza degli over 45 che restano focalizzati sulle uscite economiche. A proposito di spese, quella ritenuta più pesante riguarda la scuola, tra libri, materiale, attività extrascolastiche e trasporti (84,2%).

Gli over 65 sono i più preoccupati (98,4%) perché spesso aiutano i nipoti a sostenere i costi. Alla fatica del rientro si aggiungono poi stanchezza, insonnia e irritabilità, che sono proprio i sintomi della sindrome da rientro: molti italiani avvertono un senso di colpa post-vacanze, perché si rendono conto di aver speso più del previsto in estate e ora devono affrontare debiti o risparmi ridotti.

LE PAURE PER ORIENTAMENTO POLITICO

La sindrome da rientro, con i suoi sintomi, è segnalata dal 17% delle persone interviste, in particolare un giovane su 4. Ci sono poi preoccupazioni che riguardano la sfera politica e sociale, infatti il 12,2% è preoccupato proprio per questi aspetti.

Il sondaggio di Only Numbers, come ha evidenziato Ghisleri, mostra differenze nelle preoccupazioni anche in base al proprio orientamento politico. Ad esempio, le famiglie vicine al centrosinistra si mostrano più ansiose per il contesto generale, mentre i sostenitori del governo temono soprattutto spese e lavoro.

Possono aiutare in tal senso delle strategie di adattamento, infatti sta crescendo l’uso di strumenti digitali: app per la gestione delle spese, mercati dell’usato, fintech per il risparmio e robo-advisory. Quindi, chi ha maggiore alfabetizzazione digitale e finanziaria riesce ad affrontare meglio il rientro.

Un approccio più consapevole alla gestione delle proprie disponibilità può aiutare ad affrontare questa fase, oltre che un maggiore supporto istituzionale per non rendere settembre una “corsa a ostacoli”.