VACANZE ESTATE 2022/ Baobab svela il suo catalogo Baleari

Th Group e Baobab annunciano l’uscita del tanto atteso catalogo Baleari Estate 2022, pubblicato on line sul sito www.baobab.it e in consegna nelle agenzie.

Tante le novità e le esclusive che si trovano fra le oltre 50 strutture in programmazione. Si parte dal grande ritorno del Punta Prima di Formentera per passare agli appartamenti sparsi a Es Pujols o nel casco antiguo di Ibiza. Fra i nomi conosciuti, sempre a Ibiza, spiccano anche Cala Tarida, Mare Nostrum e Garbi, uno dei 4 stelle più eleganti della vivacissima Playa d’en Bossa.

Numerose le esclusive per il mercato italiano siglate con la prestigiosa catena spagnola Globales Hoteles, fra cui si segnalano Mimosa, Palmanova Palace, Honolulu e Cala Viñas a Maiorca e Mediterrani e Binimar a Minorca. Fra le esclusive di spicco in portafoglio Baobab anche best seller come il Flamboyan Caribe, ottimo 4 stelle in prima linea a Magalluf o l’Universal Romantica di Colonia San Jordi.

Con le Baleari debutta anche la nuova piattaforma di packaging dinamico realizzata da TH Group che consente di abbinare tutto il prodotto in programmazione con Baobab alle migliori compagnie aeree, con collegamenti diretti da tutti gli aeroporti italiani. I principali collegamenti sono già disponibili con voli da Torino, Milano, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Presto in arrivo sulla piattaforma anche altre compagnie aeree con collegamenti da Treviso, Pisa e Cagliari. Fra le curiosità e le novità proposte dalla piattaforma vi è anche la flessibilità offerta sui bagagli, ovvero l’opportunità di scegliere voli con il solo bagaglio in cabina per uno o più passeggeri con forti risparmi sul totale pratica.

Il nuovo sistema di packaging dinamico proposto alle agenzie coinvolge anche la programmazione Egitto, dove il volato di linea va a integrare la robusta programmazione charter, e le nuove programmazioni Grecia e Canarie, già in larga parte disponibili sul bxb di Baobab e presto in uscita con i rispettivi cataloghi sia on line che cartacei.

“Siamo molto soddisfatti della programmazione messa in campo. – sostiene Alessandro Gandola, Direttore di Baobab. Crediamo che davvero non abbia eguali in termini di gamma, novità e qualità di prodotto fra i marchi rimasti in circolazione sul mercato. Molti fornitori di prestigio hanno scommesso sul nostro progetto e confidiamo che non resteranno delusi”.

