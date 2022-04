VACANZE ESTATE 2022/ Le novità di TH Resorts per la stagione che parte a giugno

TH Group scende in campo. E lo fa con i colori neroblu dell’Atalanta BC (Bergamasca Calcio), in una partnership per la stagione in corso. Nel rinnovato hotel TH di Entreves, a Courmayeur, Atalanta ha appena tenuto il suo classico incentive meeting, l’evento che la società dedica a sponsor e sostenitori tecnici. “È una collaborazione che ci fa piacere e che rende merito della minuziosa opera di ristrutturazione, o meglio di completo rifacimento, della nostra struttura di Courmayeur – dice Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing di TH -. La vicinanza con la società sportiva si potrà tradurre anche con offerte particolari ai tifosi, per le loro prossime vacanze, che potranno trascorrere in uno dei tanti villaggi TH nelle più belle location italiane”.

Vacanze che per TH si declinano in 31 strutture ricettive – hotel, villaggi, resort – che possono già essere “visitate” attraverso i nuovi cataloghi anche online, mare, montagna, Touring Club (i tre villaggi del TCI gestiti da TH) ed Esperienze.

Per l’estate 2022 che novità propone TH, direttore?

Per quanto riguarda le strutture, sono confermate tutte quelle della scorsa estate. Abbiamo lavorato molto su manutenzioni ed efficienza: a Ortano, sull’Elba, ad esempio, abbiamo rinnovato completamente tutte le camere. Ma c’è anche una new entry: il Venus Sea Garden di Brucoli, in provincia di Siracusa, un piccolo gioiello di appena 58 camere affacciato sulla scogliera, con due piscine, un anfiteatro, una vista strepitosa, e la prospettiva di un’offerta attrattiva per turisti non solo italiani anche in periodi alternativi rispetto ai due mesi centrali dell’estate. Il Venus è in una posizione strategica per visitare la Sicilia e il suo barocco, poco distante dalle spiagge di Augusta o Marzamemi, da Taormina, da Noto e Siracusa.

La proiezione sulla prossima stagione consente ottimismo?

Beh, ad oggi direi di sì, ma non mancano le incertezze, legate ovviamente all’inflazione derivata dal conflitto, con le bollette che minacciano aumenti incontrollati. Il tutto si riflette inevitabilmente sulle disponibilità di spesa delle famiglie, appunto incerte. Comunque, ripeto “ad oggi”, la previsione è per una stagione buona e un anno altrettanto positivo. La flessione di inizio anno è stata contenuta: a marzo s’è registrato un -15% sul 2019, anno record. Ci sono buoni margini di recupero, legati sempre al target di riferimento e ai budget. Il caro-energia inizia a incidere pesantemente sui bilanci, ma non si può ipotizzare di riversare tutte le maggiori spese sui clienti.

Clienti che al momento della prenotazione, però, riescono a bloccare i prezzi, vero?

Certo, la sottoscrizione della vacanza implica una spesa fissa, al di là di qualsiasi eventuale variazione di listino dovuta all’aumento dei costi. Anche questo può essere un incentivo anti-sottodata, la tendenza a prenotare sempre più a ridosso della partenza, quindi a prezzi che potrebbero avere subìto rialzi inflattivi.

Al momento, le prenotazioni come stanno andando?

Già bene, molto bene. Anche per Baobab, il nostro nuovo tour operating per adesso concentrato su Mar Rosso, Baleari e Grecia. Per Sharm El Sheikh e Marsa Alam (che sono operativi già dallo scorso dicembre) le iscrizioni sono in costante aumento. Per le strutture TH mare e montagna l’apertura è prevista in giugno, con un generale incremento delle attività e dei servizi per le famiglie, una revisione dei contenuti e dei programmi di intrattenimento dedicati agli ospiti under 18. E per la prima volta, sarà consentito portare con sé il proprio cane di piccola taglia, al quale saranno dedicati spazi ad hoc ed un nuovo servizio: il TH Doggy Club.

