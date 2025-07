E’ difficile rinunciare ad una bella vacanza e c’è chi non vuole proprio rischiare buttandosi alla cieca, preferendo prima farsi un’idea dalle recensioni. E chi meglio di Google può dare una mano in questa impresa? Il motore di ricerca può offrire una fotografia dettagliata sulle mete preferite dagli italiani e sorpresa: proprio l’Italia resta in cima ai pensieri dei viaggiatori.

Nonostante l’offerta globale e le mete esotiche a portata di clic, la penisola si afferma come protagonista assoluta delle ricerche online. Non si tratta solo di nostalgia e neanche di pseudo patriottismo, ma di un’offerta vincente fatta di bellezze naturali, cultura, gastronomia e ospitalità. Il turismo interno si riscopre variegato e ricco di esperienze in ambito culturale, culinario e storico.

A dimostrarlo ci sono i dati delle località più cercate sul web: mare e montagna, isole e laghi, borghi e città d’arte si contendono la scena.

Il tricolore vince anche sul web

Vediamo quindi quali sono le dieci mete italiane più cliccate dagli utenti per l’estate 2025 e perché hanno conquistato l’interesse di così tanti viaggiatori, italiani e stranieri.

Sardegna: La Sardegna si conferma la meta più ambita. Le acque cristalline di Villasimius, le spiagge bianche della Costa Smeralda e i paesaggi selvaggi dell’Ogliastra rendono l’isola un paradiso per gli amanti del mare autentico. È la destinazione più cliccata da chi cerca natura incontaminata e relax lontano dal caos. Salento: Gallipoli, Otranto e le marine leccesi continuano a essere tra le parole chiave più ricercate. Il Salento affascina per la sua combinazione di spiagge paradisiache, tradizioni popolari e una cucina genuina che conquista ogni estate sempre più turisti. Costiera Amalfitana: Amalfi, Positano e Ravello attirano gli amanti della bellezza sofisticata. I paesaggi verticali, le case colorate a picco sul mare e i panorami da sogno rendono la Costiera una delle mete romantiche per eccellenza. Sicilia orientale: La zona di Taormina, Siracusa e Noto sta vivendo un nuovo boom. I turisti cercano arte, storia e gastronomia, il tutto circondato da uno dei mari più belli d’Italia. Cresce anche la presenza internazionale. Lago di Garda: Perfetto per famiglie e sportivi, il lago di Garda piace per l’offerta variegata. Località come Sirmione e Limone sul Garda sono cliccatissime, segno che anche la vacanza lacustre ha un fascino tutto suo. Ischia: Dopo un periodo in sordina, Ischia si rilancia grazie alle sue terme, ai sentieri panoramici e al turismo slow. L’isola è tornata tra le destinazioni più cercate soprattutto da chi vuole unire benessere e autenticità. Dolomiti: Ortisei, Canazei e Cortina d’Ampezzo stanno scalando le classifiche delle ricerche. Non più solo meta invernale, le Dolomiti attraggono anche d’estate con escursioni, natura e aria pulita. Val d’Orcia: Chi cerca pace, buon vino e paesaggi rilassanti trova nella Val d’Orcia la meta ideale. I borghi come Pienza o Montalcino registrano una crescita costante d’interesse online, segno di un turismo più consapevole e slow. Rimini e Riccione: La Riviera romagnola resta una certezza. Le spiagge attrezzate, la movida e l’ottimo rapporto qualità-prezzo attirano soprattutto giovani e famiglie. Una formula vincente, anno dopo anno. Cinque Terre: Monterosso, Vernazza, Manarola: i borghi arroccati sul mare restano tra i più fotografati e desiderati. Le ricerche su Google lo confermano, grazie anche all’enorme appeal visivo sui social.

